Sternsinger sammeln rund um Borna und Frohburg überraschende Spendensumme

Borna

Die Sternsingeraktion rund um Borna und Frohburg hat ein überraschendes Ergebnis erbracht. Die Spendensumme ist höher ausgefallen als zuletzt. Es sind 6945 Euro zusammengekommen.

Das hat das Büro der katholischen St.-Josephs-Gemeinde in Borna nach Auszählung aller Sammelbüchsen und Überweisungen mitgeteilt. In der gesamten katholische Pfarrei „Heilige Teresia Benedicta vom Kreuz – Edith Stein“, zu der die Gemeinde seit zwei Jahren gehört, wurden Spenden in Höhe von 26 460 Euro gesammelt.

Von der letzten Dezemberwoche 2021 bis zum 6. Januar waren die Sternsinger als Heilige Drei Könige mit ihren Eltern in Borna, Frohburg und Umgebung unterwegs. Sie brachten mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ in die Orte und trugen Spenden zusammen.

Zweite Aktion unter Pandemie-Bedingungen

Es war die zweite Sternsingeraktion unter Pandemie-Bedingungen. Das Motto lautete in diesem Jahr „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Damit sollte auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam gemacht werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde weiter. Bis kurz vor Weihnachten war allerdings überhaupt nicht klar, ob die hiesigen Kinder wegen der Corona-Einschränkungen zu ihren Rundgängen aufbrechen können.

Segenspäckchen verteilt

Die Spendensammlung erfolgte deshalb gewissermaßen hybrid, was Besuche der Sternsinger vor Ort und die Verteilung sogenannter Segenspäckchen gleichermaßen einschloss. Die Päckchen waren corona-konform mit Segensaufkleber, Aktions-Flyer und Spendentüte gefüllt. Die Sternsingeraktion endete mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Zedtlitz.

Große Spendensumme

Die große Summe von Spenden überraschte die Organisatoren der Aktion wie Andreas Schulz, den Sternsinger-Verantwortlichen der Gemeinde. „Mit so einem Ergebnis hätten wir nie gerechnet.“ Mit den knapp 7000 Euro wurde das Vorjahresergebnis (4859 Euro) deutlich übertroffen.

Seit 1959 1,2 Milliarden Euro gesammelt

Die Sternsingeraktion gibt es in der Bundesrepublik seit 1959. Seither hat sie sich zur größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seit dem Start wurden insgesamt rund 1,23 Milliarden Euro gesammelt. Damit wurden mehr als 76 500 Projekte für notleidende Mädchen und Jungen weltweit unterstützt. Seit 1980 steht die Sternsingeraktion jedes Jahr unter einem anderen Leitwort.

Seit 1981 gibt es jeweils Beispielländer, mit deren Hilfe Kindern in Deutschland die Lebenssituation von Gleichaltrigen in den Ländern der Dritten Welt verdeutlicht wird. Auf die Vergabe der Projektgelder haben die Beispielländer jedoch keinen Einfluss.

Startschuss erfolgte in Regensburg

In diesem Jahr waren es Ägypten, Ghana und der Südsudan. Bundesweite Eröffnungen der Aktion gibt es seit 1987. Den deutschlandweiten Startschuss in diesem Jahr gab es in Regensburg.

Von Nikos Natsidis