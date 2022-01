Sternsinger sammeln wegen Corona rund um Borna hybrid

Borna/Geithain

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Zedtlitz endet am Donnerstag die Sternsingeraktion der katholischen St.-Josephs-Gemeinde Borna. Seit einer Woche waren Mädchen und Jungen in der Region um Borna und Geithain unterwegs, um im Rahmen dieser bundesweiten Spendensammlung Geld für die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika zusammenzutragen. Die Aktion, die zum 64. Mal stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.

Unsicherheiten im Vorfeld

Auch im zweiten Pandemie-Jahr gab es im Vorfeld viele Unsicherheiten bei den Teilnehmern. „Wir wussten bis kurz vor Weihnachten überhaupt nicht, was wir dürfen“, sagt Andreas Schulz, Verantwortlicher für die Sternsingeraktion in der Gemeinde. Hinzu kam, dass Eltern der Teilnahme ihrer Kinder wegen der Corona-Gefahr bisweilen kritisch gegenüberstanden. Nicht zuletzt sei unklar gewesen, „inwieweit Besuche von Kindern überhaupt bei den Leuten erwünscht sind“, so Schulz weiter.

Corona-konforme Segensaufkleber

Die Spendensammlung erfolgte deshalb gewissermaßen hybrid, was Besuche der Sternsinger vor Ort und die Verteilung sogenannter Segenspäckchen gleichermaßen einschloss. Die Päckchen waren corona-konform mit Segensaufkleber, Aktions-Flyer und Spendentüte gefüllt. Viele Sternsingerbesuche erfolgten nach Angaben von Andreas Schulz auch innerhalb der Familien.

Spendenbüchsen desinfiziert

Vor Einfamilienhäusern, speziell in und um Borna, konnten die Sternsinger auch ihre typischen Lieder singen – wie „Stern über Bethlehem“. Bei der persönlichen Übergabe von Spenden wurde darauf geachtet, dass die Spendenbüchsen regelmäßig desinfiziert und nur von einem Sternsingerbegleiter berührt wurden.

