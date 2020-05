Steuererleichterung: Grimmaer Finanzamt als Retter in der Corona-Not

Landkreis Leipzig

Zur Zeit erreicht das Finanzamt in Grimma eine Antragsflut: Zahlreiche eingehende Papiere haben damit zu tun, dass sich Firmen finanziell Luft verschaffen müssen. „Die Unterstützung der sächsischen Wirtschaft ist derzeit ein Schwerpunkt unserer Arbeit“, gibt Jürgen Stieff, Vorsteher des Finanzamts Grimma und damit Chef von rund 300 Mitarbeitern, zu Protokoll.

Zusätzlich zu den bereits verabschiedeten Hilfspaketen für kleine und mittelständische Unternehmen hatte der Bund im April weitere Erleichterungen beschlossen. Demnach können Firmen Verluste schon im laufenden Jahr mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Dadurch erhalten schon kleine Betriebe mehr Spielraum, heißt es. Bei ihnen gehe es um vier- oder fünfstellige Beträge, die schon helfen könnten, das totale Aus zu verhindern.

Geld, das Firmen normalerweise erst mit Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2020 und damit faktisch frühestens im nächsten Jahr erhalten würden, steht ihnen damit bereits jetzt kurzfristig zur Verfügung. „Zur Beantragung stellen wir auf unserer Homepage ein Formular bereit“, erklärt Jürgen Stieff. Damit könnten nicht nur Verluste mit Vorjahresgewinnen verrechnet, sondern auch etwaige Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen für das Jahr 2020 nachträglich bis auf Null Euro herabgesetzt werden. „Firmen können außerdem zinslose Stundungen oder die Anpassung von Vorauszahlungen beantragen.“ Bereits jetzt, so Stieff, sei ein deutlich höheres Aufkommen von Anträgen auf Steuererleichterungen feststellbar. „Deren schnelle Abarbeitung“, versichert der Chef der Grimmaer Finanzbehörde, „hat absoluten Vorrang.“

Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass andere Dinge liegen bleiben. Töne, wie sie zum Beispiel von der Deutschen Steuergewerkschaft zu hören sind, müssen die Grimmaer Akteure nicht anstimmen. Deren Chef Thomas Eigenthaler hatte gewarnt, dass die Bearbeitung von Steuerbescheiden in diesem Jahr länger dauern könne. Finanzämter, befürchtete er, würden mit Anträgen von Firmen überhäuft und hätten für die Belange von Arbeitnehmern weniger Kapazitäten. Für den Bereich des Landkreises Leipzig kann das Jürgen Stieff nicht bestätigen: „Eingehende Steuererklärungen werden zügig bearbeitet, damit die Arbeitnehmer so schnell wie möglich ihre Erstattungen erhalten.“ Coronabedingte Verzögerungen, bekräftigt Stieff, gebe es nicht.

Wer Probleme mit dem Fiskus hat, kann derzeit ebenfalls auf Milde hoffen. Dazu erklärt der oberste Steuer-Wächter des Kreises: „Wer seine Steuern derzeit nicht zahlen kann, sollte sich umgehend an das Finanzamt wenden, um eine Stundung zu beantragen.“ Laufende Vollstreckungsmaßnahmen würden nicht automatisch ausgesetzt, betont Jürgen Stieff. Die Betroffenen müssten sich rühren.

Nach wie vor ist das Amt in der Lausicker Straße in Grimma für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies diene auch der Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der rund 300 Beschäftigten. Die Servicetage in Borna finden bis auf weiteres ebenso nicht statt. Wie alle anderen sächsischen Finanzämter empfiehlt auch das Grimmaer, Anträge über das Onlineportal Elster einzureichen.

Von Simone Prenzel