Steuerplus fließt in Gerätehaus Großstolpen

Groitzsch

Ein erwartetes Plus an Gewerbesteuer-Einnahmen hat Groitzsch jetzt gleich „ausgegeben“. Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend, mit den 400 000 Euro die Mehrausgaben für Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großstolpen zu finanzieren. Bei der Einweihung des Depots am 25. Oktober hatte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) eine Investition von reichlich 1,5 Millionen Euro genannt.

Preissteigerung beim Gerätehaus Großstolpen

Ein erstes Projekt im Jahr 2013 hatte noch Kosten von 650 000 Euro vorgesehen. Ein geänderter und auf den vorgesehenen Standort angepasste Entwurf war 2016 mit 930 000 Euro berechnet worden. Nach der laut Kunze „knappen Kalkulation“ seien aufgrund von Abweichungen zu dieser Planung und vor allem der seitdem zu verzeichnenden Baupreissteigerung die nun prognostizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten zustande gekommen.

Steuerplus : Was passiert bei Rückzahlung?

Ob trotz der Entnahme des Geldes genug Polster da sei, falls die Stadt Gewerbesteuer zurückzahlen muss, wollte SPD-Stadtrat Lothar Gläser wissen. „Unser Kämmerer hat schon konservativ gerechnet bei der Einnahme von Gewerbesteuern“, antwortete der Bürgermeister. „Aber natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen.“ Der benannte Finanzchef Steven Weizenmann ergänzte, dass die 400 000 Euro im nächsten Monat ins Stadtsäckel fließen, „das ist sicher“. Die Gefahr einer Rückzahlung bestehe allerdings immer, gerade beim betreffenden Unternehmen.

Ob der Bund einen Ausgleich zahlt?

FDP-Abgeordneter Dieter Hager fragte nach einer möglichen Ausgleichszahlung des Bundes, weil dieser ja mit seinen Kohleeinschränkungen Einfluss auf den Firmenumsatz nehme. Extra-Geld gibt es nicht, so Weizenmann. Entsprechend der dann geringeren Steuerkraft der Stadt erhalte sie etwas mehr Schlüsselzuweisungen. Das ersetze jedoch nur einen Teil der Rückzahlungen.

Von Olaf Krenz