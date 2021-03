Stickereien und mehr: Was Röthas Heimatmuseum aktuell zu bieten hat

Rötha

Das Röthaer Heimatmuseum öffnete am Sonnabend zwei Stunden für Interessenten seine Pforten. Damit soll an die im Oktober des vergangenen Jahres begonnene Ausstellung „Handarbeiten aus früherer Zeit“ angeknüpft werden, die von der Corona-Pandemie jäh unterbrochen wurde. Nun soll an diesem wöchentlichen Angebot festgehalten werden.

Bettina Wallasch vom Stadt- und Heimatverein freut sich über jeden Besucher, der den Weg in das Museum findet. Dies sei wichtig für den Erfahrungsaustausch. „So erinnern sich viele der zumeist älteren Gäste beim Anblick der Stickereien noch an die eine oder andere Begebenheit, bei der sie zu Nadel und Faden griffen, um Monogramme oder gar kleine Gebilde zu fertigen“, erläuterte sie. „Zumeist wurde die Sticktechnik in der Schule im Fach Handarbeit vermittelt.“

Eine Stickerei von 1826

Bei einem Ausstellungsstück stammt die Stickerei aus dem Jahre 1826. Ina Heise gefällt es, den nahezu 200 Jahre alten Fundus präsentieren zu können, der ein Spiegelbild jener Zeit ist, als selbst in kühnsten Träumen noch nicht an Fernseher und Computer gedacht worden war. „Die Leute haben ihre Freizeit noch mit Nadelarbeiten verbracht, aus denen mitunter wundervolle Gebilde hervorgingen“, sagte sie.

Auf jeden Schritt beim Rundgang wird den Besucherinnen und Besuchern Stickerei in vielfältiger Weise an der Wand und auf Tischen präsentiert. Mit Sinnsprüchen versehene Übertücher fallen genauso ins Auge wie die Weißstickerei und das Handarbeitswerkzeug.

Diese Stickerei ist im Stadt- und Heimatmuseum Rötha zu bewundern. Quelle: Rene Beuckert

Rätsel um hölzernes Gebilde

Ina Heise vom Heimatverein gibt ein hölzernes Gebilde Rätsel auf, das sie nicht einordnen kann. „Vielleicht erkennt ein Besucher das Objekt, auf dem sicher Wolle oder Garn aufgewickelt wurde“, meinte sie. Schnell begeisterte sie sich für die in einer Vitrine ausgestellten Knöpfe aus dem Fundus des Museums: „Die sind so feingliedrig mit Garn umwickelt, dass daraus filigrane Muster entstanden.“

Zur erneuten Ausstellung verzeichnete Bettina Wallasch Anmeldungen: „Ich freue mich, dass die Leute Interesse haben. Jetzt hoffe ich, dass wir zumindest an den Sonnabenden wieder regelmäßig öffnen können.“ Ein Anruf genüge.

Das Stadt- und Heimatmuseum Rötha in der Straße der Jugend 5 hat aktuell sonnabends von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldung unter Telefon 034206/5 45 07. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro, für Kinder 50 Cent.

Von René Beuckert