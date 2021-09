Stiftung perfekt: Aus Mega-Solarpark fließt Geld nach Böhlen, Rötha und Neukieritzsch 

Neukieritzsch

Jetzt steht fest, auf welche Weise die Erbauer und Betreiber des künftigen „Energieparkes Witznitz“ die Kommunen, auf deren Flächen der Mega-Solarpark stehen soll, an den Erlösen beteiligen wird. Die Absicht, Geld für gemeinnützige Vorhaben in Neukieritzsch, Böhlen und Rötha zur Verfügung zu stellen, hatte die Firma Move On Energy von Beginn an erklärt. Sie umzusetzen, erwies sich als kompliziert.

Move On Energy wollte ursprünglich eine eigene, selbstständige Stiftung gründen. Darüber kam es allerdings mit der Landesdirektion Sachsen, welche die Aufsichtsbehörde für Stiftungen ist, zu keiner Einigung. Dort gab es offenbar Vorbehalte gegenüber dem noch jungen Unternehmen.

Ganz anderes sehen das offenbar das Landratsamt und die Sparkasse Leipzig gesehen. Das Finanzinstitut unterhält selbst drei Stiftungen: die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, die Sparkassenstiftung für die Region Torgau-Oschatz und die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land. Letztere hat nun die Treuhänderschaft über die unselbstständige Stiftung Energiepark Witznitz übernommen.

Unternehmen zahlt schon jetzt in Stiftung ein

Klarheit besteht auch schon über die Summen, von denen vor allem Vereine in den drei Kommunen profitieren sollen. Rechtsanwältin Anne-Katrin Seyfarth, die im Baurechtsverfahren für den Energiepark die Kommunen berät, spricht von einem Grundstockvermögen von 50 000 Euro, welches Move On Energy in die Stiftung einzahlt. Während der Laufzeit des Solarparkes, die mindestens 30 Jahre, optional bis 50 Jahre betragen soll, würden jährlich 360 000 Euro hinzukommen.

Schon ab jetzt, das sagte die Anwältin der LVZ, bediene das Unternehmen die Stiftung monatlich mit 10 000 Euro, die auf die erste Jahresrate angerechnet würden. Wenn der Solarpark mit einer installierten Leistung von mehr als 600 Megawatt produziert, können sich Vereine aus den drei Orten jährlich um Geld aus der Stiftung bewerben.

Eine Fernsehreporterin macht bei Kahnsdorf Kameraaufnahmen auf dem 500 Hektar großen Baufeld für den vorgesehenen Mega-Solarpark. Quelle: Jens Paul Taubert

Verteilungsschlüssel ist kein Dogma

Bei der Verteilung sei ein Schlüssel entsprechend der Flächenanteile der Kommunen an dem rund 500 Hektar großen Areal zwischen Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See vereinbart worden. Damit stünde Neukieritzsch gut die Hälfte, Böhlen etwas weniger und Rötha rund ein Prozent des Geldes zu. Das sei, meinte Seyfarth, aber kein Dogma. Für ein umfangreicheres Projekt könnte durchaus in einem Jahr auch mal mehr Geld nach Rötha fließen.

Der stellvertretende Röthaer Bürgermeister Pascal Németh (Wählervereinigung Röthaer Land) sagt dazu: „Aufgrund der vergleichsweise geringen Gemarkungsanteile sollten wir uns nicht allzu viele Stiftungsgelder versprechen.“ Dennoch sehe er diese auch als „außerplanmäßige Zuwendung, die noch dazu einen globalen Mehrwert für den Südraum hat, von dem wir schließlich alle profitieren“. Er könne sich vorstellen, dass mithilfe der Stiftungsgelder ansonsten schwer bis nicht leistbare Eigenanteile in der Vereins-Förderung aufgebracht werden können.

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) freut sich, dass es zu der Stiftungslösung gekommen ist, weil auf diese Weise die Kommunen mit an den Erlösen teilhaben können. „Vereine werden in die Lage versetzt, ihre gemeinnützige Tätigkeit besser finanzieren zu können.“ Wofür das Geld verwendet werden kann, das deutet Martin Fiedler von den Stiftungen der Sparkasse Leipzig an. Vorgesehen sei demnach die Förderung gemeinnütziger Projekte in einer großen Bandbreite wie Bildung, Jugend- und Altenhilfe, Sport, Kunst, Kultur, Umweltschutz und vielem mehr.

Versicherung legt Geld im Großprojekt an

Move On Energy hat derweil auf einer neuerlichen Informationsveranstaltung weitere Details bekannt gegeben und Fragen beantwortet. Unter anderem die nach der Finanzierung des Großprojektes. Wolfgang Pielmaier, Technischer Leiter und einer der Gesellschafter, sagte, dass das Geld von einem institutionellen Anleger aus Deutschland kommt. Nach LVZ-Informationen handelt es sich um eine Versicherung.

Wolfgang Pielmaier (l.) von der Firma Move On Energy erläutert auf dem vorgesehenen Baufeld die Pläne für den Energiepark Witznitz. Quelle: André Neumann

Pielmaier erläuterte auch den Hintergrund dieses Investments. Da der Kapitalmarkt keine nennenswerten Verzinsungen mehr biete, würden andere Modelle gesucht, mit denen die abgespeckten Renditeerwartungen erfüllt und das Geld der Kunden sicher angelegt werden können. Der Solarpark könne das bieten, denn Energie benötige jeder, sagte er.

Von André Neumann