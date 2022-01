Stöntzscher Höhe: Pegau bekommt endlich Aussichtsturm – und anonymen Ärger

Pegau

Nun also doch: In Pegau kann der schon lange geplante Aussichtsturm realisiert werden. Und zwar noch in diesem Jahr. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) hat grünes Licht für das Vorhaben gegeben und steuert einiges an Geld bei. Doch nun gibt es wegen des Projekts neuen Ärger.

Diesmal allerdings von anderer Seite: von einem anonymen Schreiber, der sich als Stadtrat bezeichnet und in einem Brief an den Landrat moniert, dass der Stadtrat nicht öffentlich über mehr Pegauer Eigenmittel für den Turm abstimmte – was nicht zulässig sei.

Am Rande von Pegau soll auf der Stöntzscher Höhe ein besonderer Aussichtsturm mit klappbaren Wandteilen errichtet werden. Quelle: Büro Quartier vier

Sorgen um gekürzte Finanzzuschüsse beseitigt

Erst im vergangenen Jahr hatte das Vorhaben einen Dämpfer bekommen, sodass es zeitweise auf Eis gelegt werden musste. Grund dafür war, dass die finanziellen Mittel von Freistaat und Bund für die Braunkohlesanierung in der Region gekürzt werden, also die sogenannten Paragraf-4-Gelder gestutzt werden sollten. Mittlerweile ist die Sorge vom Tisch, es gibt wieder Zuschüsse, die die LMBV als Tagebausanierer einsetzen kann.

Das neue Wahrzeichen der Stadt soll auf der Stöntzscher Höhe, einer kleinen Erhebung der ehemaligen Kippe Profen-Nord, errichtet und 29 Meter hoch werden. Und in gewisser Weise futuristisch – viereckig mit windgeführten Lamellen. „Von oben aus könnte man wunderbar sehen, wie sich die Landschaften ringsum entwickeln“, hatte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) schon einmal betont.

Turm soll an abgebaggerte Gemeinde Stöntzsch erinnern

Der Aussichtsturm ist nach Aussage des Projektträgers LMBV als offene Stahlkonstruktion geplant. „In das Traggerüst des Turmes sollen drehbare Aluminiumtafeln eingesetzt werden. Ein Teil der drehbaren Tafeln wird Informationen über die Historie und das Umfeld erhalten“, erklärt Sprecherin Claudia Hermann.

Auf der Stöntzscher Höhe bei Pegau soll ein 29 Meter hoher Aussichtsturm errichtet werden. Vor Ort zeigt ein Modell die Funktionsweise der geplanten Lamellen-Fassade. Quelle: Simone Prenzel

Der Turm solle aber nicht nur Wahrzeichen werden, sondern vor allem an die frühere Gemeinde Stöntzsch erinnern, die in den 1960er-Jahren abgebaggert worden war. „Insofern“, so Herrmann weiter, „soll der Turm an eine ursprüngliche Turmsilhouette erinnern, als Sinnbild für Gemeinde, Gemeinschaft und Siedlung“.

Projekt-Abschluss für Frühjahr 2023 geplant

Parallel zur Errichtung des Aussichtturms zeichnet die LMBV auch für weitere Bauarbeiten ringsum verantwortlich. Unter anderem für die Zuwegung und das unmittelbare Umfeld, auf dem beispielsweise Fahrradbügel und Parkstellflächen entstehen sollen. Herrmann rechnet damit, dass der Baubeginn für die Erdarbeiten Mitte 2022 sein könnte.

Danach werde das Turmfundament hergestellt. Der vormontierte Turm solle im Sommer aufgerichtet und im vierten Quartal fertiggestellt werden. „Voraussichtlich im Frühjahr 2023 werden die Arbeiten an den Außenanlagen und Pflanzmaßnahmen sowie die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme beendet sein.“ Bei Letzterem gehe es um den Abbruch eines ehemaligen Bahnhäuschens östlich von Pegau südlich der Bundesstraße 2.

So soll der geplante Aussichtsturm in Pegau aussehen. Quelle: df

Anonyme Kritik an Finanz-Beschluss der Stadt

Auch wenn das Projekt nun Formen annimmt, die Baugenehmigung vorliegt und die Ausschreibungen laufen, gibt es Ärger. Ein (nach eigenen Angaben) Stadtrat beschwert sich anonym gegenüber dem Landratsamt als Kommunalaufsicht, dass im nicht öffentlichen Teil der Dezember-Sitzung der Stadtrat weitaus höhere Eigenmittel für den Turm bestätigte, als bislang geplant. Das Schreiben liegt der LVZ vor.

Beschluss gibt es nicht – nur vorläufige Beratungen

Bisher war von Gesamtkosten in Höhe von rund 300 000 Euro die Rede gewesen. Den Großteil soll die LMBV tragen. Die Stadt müsste 15 Prozent aus ihrem Haushalt beisteuern, also rund 45 000 Euro. Laut anonymem Schreiben soll nun Pegau aber 100 000 Euro selbst schultern.

Wie Rösel auf Nachfrage sagt, wurde jedoch zu dem Sachverhalt nicht über einen Beschluss abgestimmt. „Den konnten wir noch gar nicht fassen, weil wir die Gesamtkosten noch gar nicht kennen“, macht der Rathauschef deutlich. Zunächst müsse die Stadt die Ausschreibungen und dann die entsprechenden Zahlen von Seiten der LMBV abwarten. „Das alles läuft über deren Tisch.“ In der Sitzung sei lediglich beraten worden, ob Pegau höhere Eigenmittel in den Haushalt einstellen wolle.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne