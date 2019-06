Neukieritzsch

Eine technischer Defekt hat am Mittwochnachmittag für Verspätungen und Zugausfälle im S-Sahn-Netz rund um Neukieritzsch gesorgt. Ursache war laut Bahnsprecher Holger Auferkamp eine Störung an den Signalanlagen. Mit der großen Hitze, die beispielsweise in Leipzig dem öffentlichen Personennahverkehr Probleme gemacht hatte, habe der Vorfall in Neukieritzsch aber nichts zu tun gehabt.

Den Fehler an einer Signalanlage hatte die Bahn um 15.38 Uhr ausgemacht und um 17.09 Uhr abgestellt. „Wenn Signale ausfallen, fährt dort kein Zug“, schilderte Auferkamp die Situation. Insgesamt seien zwanzig Züge betroffen gewesen. Nach der Behebung der Störung habe es noch einige Zeit gedauert, bis alle Bahnen wieder nach Fahrplan fahren konnten.

Von André Neumann