Stolperstein: Groitzsch wehrt sich gegen Vereinskritik

Der Streit um die Stolperstein-Verlegung in Groitzsch gärt weiter. Jetzt wehrt sich Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) gegen Kritik an der Stadt wegen der wenig feierlichen Begleitumstände bei der Zeremonie. Der Stein mit der Gedenkmessingplatte für die 1942 deportierte Jüdin Anna Elfriede Reichardt war am 27. Februar bei laufendem Verkehr auf der Bundesstraße 176 in den Fußweg daneben eingebracht worden. Die Stadt hatte im alten Jahr das von Schülern des Wiprecht-Gymnasiums initiierte Vorhaben zunächst abgelehnt, nach öffentlichen Vorwürfen aber akzeptiert.

Der Stolperstein für die 1942 aus Groitzsch deportierte Jüdin Anna Reichardt. Er ist auf dem Fußweg vor ihrem damaligen Wohnhaus neben der Leipziger Straße (Bundesstraße 176) verlegt worden. Quelle: Julia Tonne

Bürgermeister reagiert auf „verbales Nachtreten“

In der Stadtratssitzung würdigte Kunze zunächst den Stolperstein und die Aktivitäten der Gymnasiasten: „Damit wurde ein weiterer wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur in unserer Stadt erbracht.“ Doch das „verbale Nachtreten“ vom Leipziger Verein Erich-Zeigner-Haus, der dieses und weitere Projekte in der Region betreut, könne er nicht stehenlassen. Geschäftsführer und zweiter Vorsitzender Henry Lewkowitz hatte der Stadt vorgeworfen, keine Sperrung der Straße, um dem Anlass entsprechend in Ruhe die Verlegung vornehmen zu können, beim Straßenbauamt beantragt zu haben.

Kunze : Verein verantwortlich – nicht die Stadt

„Die Stadt war nicht Veranstalter und Organisator und damit nicht zuständig für die Beantragung“, sagte Kunze. „Unsere mündlichen und schriftlichen Hinweise und Hilfestellungen an den Veranstalter Erich-Zeigner-Haus blieben unbeantwortet und unbearbeitet.“ Deshalb herrschten auf und an der Straße „grenzwertige Zustände“, so der Bürgermeister. „Das Ansinnen einer Vollsperrung einer Bundesstraße in der Zeit des größten Berufsverkehrs (Verlegungsbeginn sollte 15.45 Uhr sein, d. A.) grenzt schon an völlige Unkenntnis oder Naivität von Herrn Lewkowitz.“ Wenn nicht der Bauhof mit dem Unimog die Fahrbahnseite abgesichert hätte, wäre die Veranstaltung für alle Beteiligten lebensgefährlich gewesen. „Jetzt aber der Stadt den schwarzen Peter zuzuschieben, lenkt nur vom eigenen Unvermögen ab.“

Während der Zeremonie rollt der Verkehr auf der B 176 vor dem Wohnhaus. Quelle: Julia Tonne

Hinweis auf längere Erinnerungskultur in Groitzsch

Kritik übte Bürgermeister Kunze auch am LVZ-Kommentar. „Die Stadt Groitzsch hat Frau Reichardt und ihr Schicksal nie vergessen und erinnert schon länger daran als die Erfinder der Stolpersteinaktion“, entgegnete er auf den Vorwurf, dass Erinnerungskultur schleichend von Vergessenskultur abgelöst wird.

