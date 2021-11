Stolpersteine werden in Bad Lausick, Colditz, Geithain und Borna geputzt

Bad Lausick/Colditz/Geithain/Borna

Stolpersteine, mit denen Schüler in Bad Lausick, Colditz und Geithain an Verfolgte des Naziregimes erinnern, werden am­ 9. November symbolisch geputzt. Die Jugendlichen und das Flexible Jugendmanagement freuen sich auf Unterstützung aus der Bürgerschaft. Auch in Borna gibt es eine solche Aktion.

Bad Lausick – Turnerstraße

In Bad Lausick organisiert das die Oberschule mit dem AWO-Kinder- und Jugendhaus. Treff ist 14.30 Uhr in der Turnerstraße 1 a. Von dort aus geht es zu den Erinnerungsmalen. 16 Uhr läuft im Jugendhaus der Film „Eine Reise gegen das Vergessen“ mit Gespräch, wobei der Verein Tüpfelhausen verantwortlich zeichnet.

Colditz – Markt

In Colditz laden die Offene Kinder- und Jugendarbeit, die neue Initiative für Kunst und Demokratie und die Kinder- und Jugendbeteiligung Colditz für 17 Uhr an den Markt 12. Von den Stolpersteinen für die Familie Nussbaum geht es zu jenen für Familie Besser. 18 Uhr wird der Kurzfilm „Masel Tov Cocktail“ im Bürgercenter präsentiert, dazu gibt es ein Gespräch.

Geithain – Bahnhofstraße

In Geithain kümmern sich Oberschüler um das Putzen. Treff ist 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße 1 c. Hier wurde im Frühjahr ein Stein für Paul Weise verlegt. Danach werden die anderen Stolpersteine der Stadt aufgesucht.

Borna – Roßmarktsche Straße

In Borna wird ab 18 Uhr am ehemaligen jüdischen Kaufhaus „Britania“, Roßmarktsche Straße 32, der Reichspogromnacht gedacht. Danach werden die Stolpersteine geputzt.

