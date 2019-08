Borna

900 Tonnen Sand verwandelten am Sonnabend das Areal am Breiten Teich in Borna in einen Beach-Volleyballplatz mit drei Spielfeldern. Zum Auftakt der bis zum 24. August dauernden Veranstaltung „ City Beach“ kamen etliche Mannschaften, die gegeneinander spielten. So trat die Feuerwehrmannschaft gegen sportbegeisterte Firmen an, und so manche Freizeitsportler bildeten ebenso eine Mannschaft.

Stefan Wolf, der die Fäden für den Ablauf des von den Städtischen Werke ( SWB) und die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) organisierten Ereignisses in der Hand hält, sagte, nach seiner Beobachtung steige das Niveau der Spiele von Jahr zu Jahr. „Viele der Volleyballer kenne ich von Spielen außerhalb dieses Geschehnisses und kann deshalb die spielerische Leistung der Mannschaften einschätzen. Auf dem Beach-Volleyballplatz wird genauso um den Erfolg gekämpft, aber der Spaß den die Spieler dabei haben, steht hier im Vordergrund.“

Freizeit-Volleyballer Julian Selzer gründete mit Freunden eine Mannschaft, um hier mitzuspielen. „Wir gehören tatsächlich keinem Verein an und spielen zu unserem Freizeitvergnügen Volleyball. Was mir hier am besten gefällt, ist der Teamgeist, der sich während des Spiels entwickelt. Auch die Begegnung mit den anderen möchte ich nicht missen. Selbst wenn wir im Spiel noch ehrgeizig gegeneinander kämpften, gehen wir danach freundschaftlich mit einander um.“

Auch die Kameraden der Lobstädter Feuerwehr mischten bei dem Bornaer Ereignis mit. Er sei heute nur Zuschauer und hole ab und an den Ball, wenn er in seine Richtung falle, sagt Christian Heider: „Viele der Kameraden spielen in ihrer Freizeit Volleyball, und deshalb bietet sich das Bornaer Event geradezu an, um mit anderen die Kräfte zu messen. Für uns ist die Freude am Spiel entscheidend, welche die Mannschaften hier ausleben können.“ Besonders beeindruckt zeigte sich Heider von dem herangekarrten Sand, der der Fläche einen wahren Strandcharakter verleihe. „Auch für Zuschauer, die diese Sportart mögen, ist die Strandatmosphäre in der Stadt schon beachtenswert.“

Noch ganz außer Atem vom Spiel war Sascha Teichmann. „Für unsere Firma ist es eine schöne Herausforderung. Einmal betätigen wir uns sportlich, und zum anderen fördert das die Teambindung nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Firma. Wir sind von Anfang an dabei und möchten auf das Volleyballturnier nicht mehr verzichten“, betonte Teichmann. Zuwachs erhielten sie durch Freunde und Familienmitgliedern, die sich gern an dem Sport-Event beteiligten.

Doch nicht nur Volleyballspielen war angesagt. Wer wollte, konnte sich in einem der auf dem Sandboden aufgestellten Liegestühle ausruhen oder am Entenrennen teilnehmen. Letzteres wurde am Sonntagnachmittag auf der Wyhra gestartet. Genauso stand in diesem Jahr wieder der legendäre Kleckerburgen-Wettbewerb auf dem Programm, und selbst Kinofilme gab es zu sehen.

Von René Beuckert