Strandgefühle auf neuer Terrassenlonge im Freibadimbiss Pegau

Pegau

Der Saisonstart im Pegauer Stadtbad und Freibadimbiss FBI war zäh wie Leder. Coronabedingt durften die Tore erst Anfang Juni öffnen, zeitgleich glänzte die Sonne wochenlang mit Abwesenheit. „Da kommt vieles zusammen“, klagt der Imbisswirt Matthias Maurer, für den weniger Gäste zwangsläufig auch weniger Umsatz bedeuten. Zudem fielen größere Veranstaltungen wie das Badfest und die Oldtimerausstellung, Schwimmlager, Schul- und Klassenfeten sowie die obligatorische Herrentagsparty gleich ganz ins Wasser. „Über 20 Feste sind mir weggebrochen, das ist eine einzige Katastrophe.“

Mediterrane Terrassenlounge bis 22 Uhr

Doch der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann ist ein Stehaufmännchen, hat sich Gedanken um ein neues Konzept gemacht und investierte in die Umsetzung der strengen Hygieneauflagen – unter anderem eine Plexiglasfront an der Theke und literweise Desinfektionsmittel. Die neu eingerichtete mediterrane Terrassenlounge mit Rattan-Sitzmöbeln und Liegestühlen hat nun sieben Tage in der Woche, täglich bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben Snacks, Eis und kühlen Getränken auch Cocktails in den Abendstunden an. „Man muss in diesen Zeiten nicht extra nach Spanien oder Griechenland fliegen, um gemütlich am Wasser zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen“, findet Maurer. Er verstehe nicht, warum die Pegauer so zögerlich und skeptisch sind. „Sie laufen abends einfach vorbei.“ Wenn das Bad in den Ferien ab 19 Uhr geschlossen hat, wird der Eingang zum FBI auf der Seite des Spielplatzes geöffnet.

Anzeige

Dritte Saison für das FBI

Für Matthias Maurer ist es bereits die dritte Saison in der Elsterstadt. Den Freibadimbiss wolle er noch im September und je nach Wetterlage auch im Oktober öffnen, bevor es in die Winterpause geht. „Aber selbst, wenn wir jetzt vier Wochen lang durchgehend 30 Grad haben, ist die Saison insgesamt nicht mehr zu retten“, sieht er es realistisch. Die Verluste der ersten Wochen lassen sich so schnell nicht wieder ausbügeln.

Von Kathrin Haase