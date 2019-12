Straße „An der Adria“ in Deutzen hat neuen Belag

Neukeiritzsch/Deutzen

Nach rund dreimonatiger Bauzeit ist in Deutzen die Straße „An der Adria“ fertiggestellt worden. Die Gemeinde hat den Untergrund verfestigen und den alten, welligen Pflasterbelag aus den neunziger Jahren durch Asphalt ersetzen lassen. Der Wasserver- und Abwasserentsorger ZBL habe zudem teilweise Trink- und Abwasserleitungen erneuert, heißt es aus dem Bauamt. Zudem bekam die Straße eine neue Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen.

Anwohner über Straßenbau verwundert

Einige Anwohner hatten sich bei Baubeginn darüber gewundert, dass die Gemeinde gerade diese Straße erneuern lässt, wo es doch im Ort andere gibt, die in deutlich schlechterem Zustand sind. Bürgermeister Thomas Hellriegel begründete das jetzt damit, dass in der Straße „An der Adria“ nur wenig Tiefbau an Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich gewesen sein.

Deswegen habe man hier vergleichsweise schnell beginnen können. Bei anderen Straßen sei der Aufwand wesentlich höher, so Hellriegel.

Dennoch ist auch der Neubau der Straße „An der Adria“ teurer geworden, als am Anfang geplant. Statt 246.000 Euro rechnet die Gemeinde jetzt mit Kosten von 285.000 Euro.

Lesen Sie auch: Neukieritzsch lässt in Deutzen Garagen abreißen

Von André Neumann