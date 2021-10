Straße erneuert: Landkreis Leipzig gibt Strecke von Seegel nach Löben frei

Pegau

Pünktlich wie angekündigt will der Landkreis im Norden von Pegau die erneuerte Kreisstraße 7957 freigeben. Die Fahrbahn zwischen den Ortsteilen Seegel und Löben, die über Peißen und Scheidens führt, soll ab dem Nachmittag des 22. Oktober wieder genutzt werden können. Laut Information aus dem Landratsamt erfolgt die Aufhebung der Sperrung am Freitag, 17 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt werden noch einige Restleistungen an den Nebenanlagen durchgeführt.

Die Durchfahrt von Seegel nach Löben – über Peißen und Scheidens – ist ab dem Nachmittag des 22. Oktober wieder frei. Quelle: Inge Engelhardt

Fahrbahnschichten und Bankette erneuert

Die Arbeiten begannen am 4. Oktober. Dort wurden die alten Fahrbahnschichten abgetragen und neue aufgebracht. Zudem sollten an Schadstellen ein grundhafter Ausbau erfolgen und beidseitig die Bankette ausgebessert werden. Vorgesehen war zudem, an Einmündungen, Zufahrten und Abgängen Anbindungen herzustellen beziehungsweise anzupassen. Die Firma Strabag AG hatte für ihr Angebot von knapp 250 000 Euro den Auftrag bekommen.

Markierungen auf der Straße fehlen noch

Aufgrund der Witterungsbedingungen kann die Fahrbahnmarkierung bis zur Verkehrsfreigabe nicht hergestellt werden, heißt es weiter aus dem Landratsamt. Diese wird, bei entsprechendem Wetter, bis zum 5. November realisiert. Bis zur Fertigstellung der „Farbstreifen“ werde eine zusätzliche Beschilderung „Fehlende Markierung“ in einzelnen Straßenabschnitten aufgestellt.

Lesen Sie auch

Von okz