Straßen, Busanbindung, Teiche: Nachholbedarf in Bornas Ortsteilen Eula und Kesselshain?

Borna

Nein, ein „Wünsch-Dir-Was“ ist eine Ortsteilbegehung mit Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke nicht. Aber eine Möglichkeit, Probleme aufzuzeigen und zu verdeutlichen, wo es Nachholbedarf gibt. Sei es bei Haltestellen, beim Straßenbau, bei Vereinshäusern.

Luedtke lädt in diesen Wochen die Bewohner der Ortsteile dazu ein, mit ihr einen Ortsrundgang zu machen. Man könnte es als eine Art Bestandsaufnahme bezeichnen. In Kesselshain gab es die Premiere, in dieser Woche folgte Eula. Weitere Termine sollen – je nach Entwicklung der allgemeinen Lage – folgen. In Eula waren rund 20 Bewohner der Einladung gefolgt und hatten sich mit der Rathauschefin und Ortsvorsteher Hans-Jürgen Telesch auf die Socken gemacht, um Wünsche zu äußern und Probleme zu verdeutlichen.

Wartehäuschen im Kesselshainer Weg wird dort nicht gebraucht

Eine Frage, die gleich von mehreren Eulaern gestellt wurde, drehte sich um das Haltestellenhäuschen im Kesselshainer Weg. Dieses steht in Fahrtrichtung Borna, wird aber vom Bus gar nicht angefahren. „Da wäre es doch eine Überlegung, das Häuschen, das ja ohnehin nicht benutzt wird, an den Hort zu stellen“, sagte eine Anwohnerin. Das aber könnte sich nach Aussage von Luedtke als schwierig erweisen. Denn das Grundstück vor der Grundschule samt Hort gehöre der Kirche. Dennoch nehme sie das Anliegen auf und lasse prüfen, was diesbezüglich machbar sei.

Bei dem Wartehäuschen im Kesselshainer Weg stellt sich die Frage, ob es besser am Hort aufgehoben wäre. Quelle: Julia Tonne

Ein weiterer Vorschlag, der von den Ortsbewohnern geäußert wurde, ist, in der 30er-Zone in der Wiprechtstraße mehr Schilder zur Geschwindigkeitsbeschränkung aufzustellen. „Die bisherigen reichen nicht, die Leute heizen hier immer durch“, begründet Christa Auer.

Ortsbegehung mit Oberbürgermeisterin findet positive Resonanz

Sie hält diese Ortsbegehung für äußerst sinnvoll und mwünscht sich den Besuch der Rathauschefin in regelmäßigen Abständen. „Eine solche Bestandsaufnahme ist eine gute Gelegenheit, um zu sehen, was sich in dem Ort tut und was künftig dringend nötig ist.“ Luedtke sieht das genauso, macht aber auch deutlich, dass sie „keine Millionen-Wunder versprechen“ werde. Auch mit Zusagen halte sie sich zurück, „wir schauen uns alles genau an und erstellen dann eine Prioritätenliste“.

Eula hat noch eine Wäschemangel, die rege genutzt wird. Quelle: Julia Tonne

Auf die sollte es auch, wenn es nach Telesch geht, der Schmiedeweg in Eula schaffen. „Die Straße ist ein Sammelsurium an Löchern, zudem sind die Seitenränder eine Katastrophe“, begründet der Ortsvorsteher. Von der anderen Seite aus Richtung Kesselshainer Weg mache der „Weg“ seinem Namen alle Ehre, „das ist ja nur noch ein Feldweg“. Als Straße sei er längst nicht mehr zu bezeichnen.

Noch etwas, das Luedtke auf ihrer Liste der Eulaer Probleme vermerkt hat: der Gestank rund um das Gelände des AZV Espenhain am Kesselshainer Weg. „Das ist hier oft unerträglich, gerade in den Sommermonaten“, bemerkte Auer.

Auch Kesselshainer zeigen Probleme im Ort auf

Auch bei der Premiere der Ortsrundgänge in Kesselshain waren die angesprochenen Probleme vielfältig. Eine Frage drehte sich um den Anschluss der Ortslage Gestewitz an die Linien des Stadtbusses. Luedtke hat hier zunächst allerdings keine guten Nachrichten. Zwar würden die Stadtbuslinien in Borna derzeit neu geplant. „Allerdings ist eine Ausdehnung auf die Ortsteile momentan nicht angedacht“, zumal Gestewitz über die Linie 141 der Regionalbus Leipzig GmbH im Stundentakt an das Bornaer Stadtzentrum angebunden sei.

Bemängelt wurde von den Kesselshainern zudem der Zustand der Teiche und der Uferbereiche. Doch hier könnte sich in absehbarer Zeit was tun, wie Luedtke sagte. Zum einen sei die Stadtverwaltung auf der Suche nach einem neuen Pächter oder mit bisherigen im Gespräch, um den Pachtvertrag zu verlängern. Darüber hinaus würden Pflegearbeiten im und um die Gewässer Stück für Stück durchgeführt. Das brauche allerdings wegen der schlechten Erreichbarkeit der Uferbereiche seine Zeit.

Von Julia Tonne