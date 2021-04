Straßenbau: Neukieritzsch bittet Ortschaftsrat für Flächenzusagen um Hilfe 

Neukieritzsch/Kieritzsch

Das Thema lässt den Ortschaftsrat von Kieritzsch und Lippendorf nicht los. Er hat auch auf seiner jüngsten Sitzung wieder über die Situation um den geplanten Ausbau der nach und durch Kieritzsch führenden ehemaligen Kreisstraße gesprochen. Ortsvorsteher Jürgen Schwarz (Freie Wählergemeinschaft Neukieritzsch Sport) weiß, dass das den Bürgermeister und das Bauamt der Gemeinde Neukieritzsch nervt, sagt aber: „Die Leute wollen das wissen, sie fragen danach.“

Private Flächen am Straßenrand benötigt

Einen neuen Stand gibt es aktuell nicht. Noch immer ist offenbar unklar, wo das Geld für den Neubau der maroden Straße herkommen soll. Doch jetzt hat die Gemeinde den Ortschaftsrat sogar um Unterstützung gebeten, wie der Ortsvorsteher der LVZ sagte.

Darum geht es dabei: Für den Straßenbau werden an den Rändern der Fahrbahn Flächen benötigt. Einige nur zeitweilig während der Bauphase, andere für immer. Die Grundstückseigentümer an der Straße sollen sie zur Verfügung stellen oder verkaufen. Das hatte, als die Gemeinde die Eigner angeschrieben hatte, im ersten Moment in Kieritzsch für Aufregung gesorgt.

Ortschaftsrat soll mit Eigentümern reden

Mittlerweile scheint es aber in den meisten Fällen kein Problem zu sein. Zuletzt hatte Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) gesagt, dass mit zwei Eigentümern noch verhandelt werden müsse. Das war im März. Laut Ortsvorsteher habe sich daran bis jetzt nichts geändert, sei man noch nicht weitergekommen.

Die Gemeinde habe den Ortschaftsrat jetzt gebeten zu helfen. „Wir werden versuchen, mit den Betreffenden eine Lösung zu finden“, sagte Jürgen Schwarz unserer Zeitung. Was passiert, wenn nicht alle benötigten Flächen zur Verfügung stehen, darüber sei noch nicht gesprochen worden.

Neukieritzsch erhält marode Straße vom Kreis

Die ehemalige Kreisstraße war vor Jahren unsaniert vom Landkreis an die Gemeinde Neukieritzsch abgegeben worden. Die Kommune hatte später mit dem Kreis vereinbart, die Straße mit Fördermitteln zu sanieren, der Kreis wollte den Eigenanteil für die Gemeinde übernehmen. Seitdem hat sich das Projekt aus verschiedenen Gründen immer weiter verzögert.

Von André Neumann