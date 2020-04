Neuer Asphalt: S 68 nördlich von Pegau wird gesperrt

Pegau

Für gut vier Monate wird Pegaus nördliche Verkehrsader gekappt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt Teile der Staatsstraße 68 erneuern, sodass die direkte Zufahrt aus den Ortsteilen in die Elsterstadt auf dem letzten Stück nicht möglich ist. Die Sperrung soll am 11. Mai beginnen, teilt Franz Grossmann von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Behörde mit. Das Vorhaben soll voraussichtlich im September abgeschlossen werden.

Vorbereitungen ab 4. Mai möglich

Die Fahrbahn weist umfangreiche sichtbare Schäden auf, informiert der Lasuv-Mitarbeiter. Deshalb ist das Projekt in der „Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030“ mit besonders hoher Dringlichkeit bewertet worden. Die ersten Kollegen des Bauunternehmens Max Bögl Stiftung & Co. KG aus Sengenthal ( Oberpfalz/Bayern), das einen von über 40 Standorten in Leipzig hat, können aber schon ab 4. Mai an der Strecke tätig sein. Laut Grossmann soll dann bereits vorbereitende Maßnahmen getroffen werden. Eine Sperrung gehe damit aber noch nicht einher.

Anzeige

Strecke in zwei Bauabschnitte geteilt

Die tritt – voraussichtlich – eine Woche später in Kraft; vor einigen Wochen war noch der 6. Mai anvisiert gewesen. Vorgesehen ist zunächst ein erster Bauabschnitt, der nördlich der Einmündung Carsdorfer Höhe, als der Gewerbegebietseinfahrt, bis südlich des Abzweigs nach Seegel/Werben verläuft. Wann genau der Wechsel zum zweiten Abschnitt erfolgt, sagt der Sprecher nicht. Dann aber geht es um die Ortsdurchfahrt von Großstorkwitz bis zum Abzweig in Richtung Tellschütz (Stadt Zwenkau).

Weitere LVZ+ Artikel

Umleitung über die Bundesstraße 2

Für beide Bereiche ist die offizielle Umleitung über Wiederau, Bundesstraße 2 und Pegau vorgesehen, so Grossmann weiter. Für den öffentlichen Personennahverkehr, also die Buslinien, wird eine gesonderte, kleinräumige Verkehrsführung eingerichtet. Das Lasuv bittet Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen und um besonders umsichtige Fahrweise auf der geänderten Strecke, fügt der Sprecher hinzu.

Baukosten von etwa 1,4 Millionen Euro

Die insgesamt betroffene S-68-Fahrbahn ist rund 2,4 Kilometer lang. Hier sollen die Asphaltschichten in einer Stärke von 36 Zentimeter komplett ausgetauscht werden. Im Anschluss werden die Bankette erneuert, die Leiteinrichtungen wiederhergestellt und neue Markierungen aufgebracht. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens sind mit circa 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Sie werden aus dem Haushalt des Freistaates finanziert. Da es sich um eine Erhaltungsmaßnahme und keinen Ausbau handelt, ist generell kein Radweg vorgesehen.

Von Olaf Krenz