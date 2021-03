Straßenbau beginnt in Thierbach: Erste Sperrung ab 15. März

Kitzscher/Thierbach

Voraussichtlich ab Montag, 15. März, wird in Thierbach der grundhafte Ausbau der Kastanienallee und der Landstraße beginnen. Hier werden Abwasserleitungen verlegt sowie die Fahrbahnen mit Gehwegen und Beleuchtung neu gebaut.

Damit gehen Abschnittsweise Sperrungen der Kreisstraße einher. Die erste betrifft laut Landratsamt vom 15. bis zum 28. März die Kreuzung Kastanienallee/Landstraße. Danach rückt die Baukolonne in die Kastanienallee, die voraussichtlich bis zum 4. Juli eine Baustelle sein wird. Die Kreuzung mit der Landstraße soll dann nicht mehr betroffen sein, heißt es aus dem Landratsamt.

Letzter Bauabschnitt von September bis Mai

Die wird, wenn der Zeitplan aufgeht, erst wieder im dritten Bauabschnitt ab dem 5. Juli mit gesperrt sein. Dann wird von dieser Kreuzung an bis zur Hainicher Straße gebaut, wobei die Einmündung selbst noch frei bleiben soll. Diesen Bauabschnitt plant das Landratsamt, welches gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Espenhain Bauherr ist, bis zum 5. September abzuschließen.

Danach folgt von der Einmündung Hainicher Straße der lange Rest der Landstraße in nördlicher Richtung. In diesem letzten und größten Bauabschnitt soll vom 6. September dieses Jahres bis zum 30. Mai nächsten Jahres gebaut werden.

Mit dem grundhaften Ausbau der Kastanienallee und der Landstraße werden nicht nur die teils miserablen Straßenzustände in Ordnung gebracht. Mit dem Bauvorhaben in der Kreisstraße wird auch der Anschluss des Kitzscheraner Ortsteiles Thierbach an die zentrale Kanalisation vollendet. Zur Vorbereitung auf den Straßenbau waren Ende Februar in der Kastanienallee Bäume gefällt und verschnitten worden.

Von André Neumann