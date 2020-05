Straßenbauprojekt Zeitzer Straße: Pegauer Vize-Bürgermeister kritisiert Finanzfallen

Pegau

Eine künftige Sanierung der Zeitzer Straße ist bei einigen Pegauer Abgeordneten auf Kritik gestoßen. Vor allem Uwe Bartsch von der Freien Wählervereinigung Kitzen wandte sich gegen den jüngsten Beschluss. Wobei es nur um eine formale Bestätigung des Vorhabens für eine Fördermittelbeantragung ging. Doch für Bartsch, der immerhin erster (ehrenamtlicher) Stellvertreter von Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) ist, offenbart sich darin ein Grundsatzproblem beim Umgang mit den kommunalen Finanzen.

Förderantrag für Ausbau der Zeitzer Straße

Der Stadtrat sollte erklären, „dass der grundhafte Ausbau und die Erneuerung des Kanalsystems der Zeitzer Straße in Pegau für die Jahre 20221/22 geplant ist“. Das ist nötig, damit das Projekt Zuschüsse aus dem sächsischen Programm der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) erhalten kann, sagte Stadtchef Rösel. Dabei werden die Kosten zu 90 Prozent gefördert. „Deshalb haben Bauamtsleiter Gunther Grothe und ich schon bei der Landesdirektion vorgesprochen.“

Anzeige

Tagebau hat einst Straßenverlängerung gekappt

Mit dem Vorhaben soll, wie in der Förderrichtlinie gefordert, eine bessere Anbindung von Gewerbebetrieben an das überörtliche Verkehrssystem erreicht werden, hier von Firmen im Windmühlenweg, in der Coburger und der Zeitzer Straße. Die geplante Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes grenze zudem an. Die Fahrbahn war einst Teil der Fernverkehrsstraße, heute Bundesstraße 176, deren Fortsetzung in westlicher Richtung nach Hohenmölsen ( Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) in den 1960er-Jahren vom Tagebau Profen-Nord unterbrochen worden war. Für die Wiederherstellung setzt sich Pegau seit Langem ein.

Weitere LVZ+ Artikel

Kritik an festgezurrten Finanzen

Bartsch sieht in dem Projekt eine Vorwegnahme der Haushaltplanung fürs nächste Jahr. Es sei doch gerade erst der Etat 2020 beschlossen worden. Dennoch sollen bereits neue Zahlen festgezurrt werden. „Wir legen uns schon wieder kleine Fallen.“ Er wolle gerade nicht, dass es dann 2021 heißt, dieses und jenes „muss getan werden, weil es damals schon beschlossen wurde“. Der Werbener hatte in den letzten Monaten mehrfach gewarnt, nicht immer neue Ausgaben festzulegen.

Mittelfristige Planung und eine Falle

Bürgermeister Rösel wies darauf hin, dass die Zeitzer Straße bereits in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 enthalten ist. Laut Mario Bringer (Pro Pegau) sind im aktuellen Haushalt 60 000 Euro für die Projektplanung festgeschrieben. Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) befand, dass ein Vorlauf doch nötig sei und Amtsleiter Grothe ergänzte, dass der Stadtrat bereits das Planungsbüro ausgewählt hat. Womit er genau die Bartsch’sche „Falle“ bestätigte.

Der Vize-Stadtchef verwies auf den ökonomischen Gedanken. „Wir wissen doch gar nicht, ob wir das finanzieren können.“ Am politischen Willen, dass die Orte entwickelt und gestaltet werden müssen, rüttle er nicht. „Für mich führt diese Straße aber ins Nichts.“

Mehrheitlich bestätigter Beschluss

Laut Rösel ist noch kein Baubeschluss gefasst. Die Hinweise auf eine erforderliche Vorplanung und die Förderquote überzeugten wohl die Mehrheit der Stadträte. Nach 14 Ja-Stimmen bei zwei Ablehnungen und einer Enthaltung kann das Projekt weitergeführt werden.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz