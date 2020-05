Kita und Herrenhaus: Verwaltung in Rötha bekommt Gegenwind für Neubaupläne

Rötha/Oelzschau

Mehr als 350 Jahre alt ist das Rittergut in Rötha. Es beherbergt mehrere Wohnungen und eine Kindertagesstätte mit 31 Plätze. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude, sagt die Stadtverwaltung, werde „den an eine Kindertageseinrichtung zu stellenden Anforderungen in vielfacher Hinsicht nicht mehr gerecht.“ Dies betreffe besonders den baulichen Brandschutz.

Weil das so ist und weil die Stadt davon ausgeht, künftig auch mehr Kinderbetreuungsplätze in Oelzschau zu benötigen, wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, die Sanierung der Kita im Rittergut und einen Neubau hinsichtlich der Kosten zu vergleichen. Bei einer Größenordnung von 69 Plätzen.

Anzeige

Neubau deutlich günstiger als Sanierung

Gerechnet hat Thomas Schubach, der auch den Kindergarten-Neubau in Rötha geplant hat. Seine Zahlen sind eindeutig. Für die Sanierung des Herrenhauses kommt Schubach auf Kosten von rund 2,7 bis 3,8 Millionen. Ein Neubau gleich nebenan im Rittergutspark würde nach seiner Berechnung für 2 bis 2,4 Millionen Euro zu haben sein. Gerechnet pro Platz wären das im Herrenhaus bis zu reichlich 55000 Euro, im Neubau bis zu knapp 35000 Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Für die Verwaltung und Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) ist damit die Sache klar. „Wir werden es wirtschaftlich betrachten müssen“, ist Eichhorn überzeugt. Deswegen werde am Neubau kein Weg vorbeiführen.

Das Rittergut Oelzschau beherbergt die Kindertagesstätte "Oelzschauer Storchenkinder". Quelle: André Neumann

Aus diesem Grund will die Verwaltung dem Stadtrat Ende Mai einen Grundsatzbeschluss vorlegen, dessen entscheidender Satz so lautet: „Der Betrieb der Kindertagesstätte ’Oelzschauer Strorchenkinder’ in ihrem jetzigen Domizil wird aufgegeben, sobald eine Ersatzunterkunft ( Neubau/Miete) zur Verfügung steht.“ Das bedeutet nichts anderes, als die Abkehr vom Rittergut.

Ortsvorsteherin will erst gründliche Diskussion

Was aus dem werden soll, kommt in der gemeinsamen Sitzung von Technischem und Verwaltungsausschuss nur am Rande zur Sprache. „Das werden wir veräußern“, antwortet der Bürgermeister knapp auf eine Frage.

Gegen die Pläne regt sich heftiger Widerstand. Der ist so stark, dass Doreen Haym ( SPD) sicher ist, „dass wir am 28. Mai noch keinen Beschluss fassen“. Denn der Stadtrat müsse auch entscheiden, „ob wir unsere Kulturgüter erhalten wollen“. Wenn ja, fügte sie hinzu, dann müsse man in den sauren Apfel beißen.

Allen voran der Oelzschauer Ortschaftsrat möchte, dass die Stadt das Rittergut erhält. Ortsvorsteherin Brigitte Engelmann beklagte in dem Zusammenhang, dass im Stadtrat noch nie gründlich über die Situation gesprochen worden sei, obwohl das Thema seit längerem auf der Tagesordnung stehe. Das müsse erst geschehen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, forderte sie.

Viele Stimmen für Erhalt des Rittergutes

Jörg Dornau ( AfD) nannte das Herrenhaus „ein Stück Heimat“ für das er die Kommune in einer „moralischen Verantwortung“ sehe. Ein Neubau, noch dazu ein Flachbau, würde den Park verschandeln. Timo Müller (Initiative für Rötha) warf der Stadtverwaltung vor, sie habe sich nur über einen Neubau Gedanken gemacht, nicht über Möglichkeiten, das Rittergut erhalten.

Uwe Wellmann ( CDU) plädierte für eine andere Herangehensweise. Bei der Berechnung der Altbausanierung, das bestätigte Thomas Schubach, sei außen das gesamte Gebäude, innen nur der Kindergarten betrachtet worden. Die Wohnungen hätten zwar auch das neue Dach und die Fassade, blieben aber innen, wie sie sind.

Ein Kita-Neubau im Park hinter dem ehemaligen Konsum (links im Bild), würde das Grundstück des öffentlichen Spielplatzes einnehmen. Quelle: André Neumann

Wellmann will nun die Kosten für eine Komplettsanierung auf dem Tisch haben und die Mieteinnahmen für die Wohnungen gegenrechnen. Dann erst sollte man mit einem Neubau vergleichen, sagte er. Das werde Geld kosten, aber er habe den Eindruck, die Stadträte seien bereit, das auszugeben.

Bürgermeister bleibt bei seiner Auffassung

Mehrfach geäußert wurde in der Sitzung der Vorwurf, die Verwaltung habe sich nicht ausreichend um Fördermittel bemüht. Der Stadt, so der Bürgermeister stünden für nächstes Jahr Fördermittel in Aussicht. Die würden pro Platz berechnet, bei Sanierung gebe es weniger als bei Neubau. Bauamtsleiterin Kerstin Haase sprach auch von Denkmalschutzmitteln und skizzierte, wie aufwendig es sei, die zu beantragen.

Stephan Eichhorn blieb am Ende bei seiner Auffassung: „Es ist wirtschaftlich für uns nicht vertretbar, in den Altbau als Kita zu investieren. Das würden wir nicht genehmigt bekommen.“ Und selbst beim Neubau sei laut Eichhorn noch nicht einmal klar, ob die Stadt sich den ohne Hilfe eines Investors überhaupt leisten könne.

Lesen Sie auch:

Schon vor zwei Jahren war die Situation der Oelzschauer Kita angespannt

In Rötha lässt die Stadt einen neuen Kindergarten bauen

Von André Neumann