Der Streit um die Oberschule in Regis-Breitingen zieht sich in die Länge. Und wird zum Gegenstand politischer Machtspiele. Während der Bürgermeister krank war, hat sein zweiter Stellvertreter vorläufig Tatsachen geschaffen.

Sanierungsbedürftige Schule – aber kein Geld

Die Angelegenheit bekommt mittlerweile eine Eigendynamik, in der leicht aus dem Auge verloren wird, worum es eigentlich geht. Die Regiser Oberschule ist dringend sanierungsbedürftig. Die Stadt hat für die zur Verfügung stehenden Förderprogramme des Freistaates nicht die nötigen Eigenmittel, um nachhaltig sanieren oder neu bauen zu können.

Die finanziell besser aufgestellte Gemeinde Neukieritzsch hat angeboten, die Trägerschaft über die Oberschule zu übernehmen und in Deutzen eine neue zu bauen. Der Regiser Stadtrat hat mit neun zu acht Stimmen abgelehnt, die Schule abzugeben.

Schule steht nicht auf der Tagesordnung der Ratssitzung

Um diesen Beschluss dreht sich nun der Streit. Das Landratsamt hält drei Stadträte für befangen und die Entscheidung damit für ungültig. Die Behörde verlangt die Rücknahme. Was an der Situation nichts ändern würde, denn dann bliebe die Pleißestadt erst einmal Schulträger.

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler), der sich für den Neukieritzscher Weg ausspricht, hatte angekündigt, dass er die Rücknahme des Beschlusses im März behandeln lassen will. Er peilt eine erneute Beschlussfassung an. Auf der soeben veröffentlichten Tagesordnung für die Stadtratssitzung am 24. März kommt das Thema nun aber überraschenderweise gar nicht vor.

Der Grund: Zetzsche war in den zurückliegenden Tagen an Corona erkrankt und auch krankgeschrieben, damit nicht im Dienst. In dieser Zeit, in der die Tagesordnung für die Ratssitzung veröffentlicht werden musste, lagen die Amtsgeschäfte in den Händen der Stellvertreter. Das sind die Stadträte Werner Heiche (FDP) und Ingo Opitz (parteilos). Heiche, der erste Vize, stand nicht zur Verfügung, daher übernahm Opitz. Und er handelte.

Stellvertreter stellt sich gegen den Bürgermeister

Er ließ die Verwaltung einen Widerspruch gegen den Befangenheits-Bescheid verfassen und ans Landratsamt absenden. Er hält den Bescheide in allen drei Fällen für falsch, sagt er der LVZ. Und so lange der Widerspruch läuft, könne der Beschluss nicht zurückgenommen werden. Damit stellt sich Opitz, der gegen die Abgabe der Schulträgerschaft gestimmt hatte, gegen den Bürgermeister. Denn Zetzsche wollte dem Bescheid des Landratsamtes nicht widersprechen, was Opitz gewusst haben dürfte.

Widerspruch hat eine aufschiebende Wirkung

Jetzt liegt der Widerspruch bei der Rechtsaufsicht in Borna. Das hat, bestätigt Jörg Zetzsche, aufschiebende Wirkung. Heißt: Der im Januar gefasste Beschluss, die Schule nicht abzugeben, bleibt erst einmal bestehen. Das Landratsamt teilt auf LVZ-Anfrage mit, dass der Widerspruch bearbeitet wird, was bis spätestens Ende März geschehen soll.

Sollte dem, wie es im Amtsdeutsch heißt, „nicht abgeholfen werden“, bleibt das Landratsamt also bei seiner Auffassung bezüglich der Befangenheiten. Dann könnte als nächste Instanz die Landesdirektion eingeschaltet werden. Über die Oberschule und deren Zukunft würde in dem Falle vermutlich geraume Zeit nicht mehr inhaltlich gesprochen.

