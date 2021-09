Streit ums Geld: Feuerwehren Neukieritzsch und Regis beenden Kooperation

Regis-Breitingen/Neukieritzsch

Es gibt einen Bruch zwischen der Gemeinde Neukieritzsch und der Stadt Regis-Breitingen. Der Bürgermeister von Neukieritzsch, Thomas Hellriegel (CDU), hat die 2016 geschlossene Vereinbarung über gegenseitige Hilfeleistung ihrer Feuerwehren gekündigt. „Der Impuls ging von uns aus“, sagte dazu der Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler), als er die Mitglieder des Stadtrates jetzt mit dieser Botschaft überraschte.

Laut Brandschutzgesetz sind Feuerwehren benachbarter Kommunen ohnehin zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet. In der Praxis geschieht es häufig, dass bei einem Brand sowie einem Unfall zuerst die örtliche Feuerwehr alarmiert wird und dass bei Bedarf später noch Kräfte aus einer Nachbarkommune hinzugezogen werden.

In Hilfeleistungsvereinbarungen können Kommunen das noch vertiefen. Sie vereinbaren beispielsweise, dass in einen entlegenen Ortsteil immer zuerst die näher gelegene Nachbarwehr ausrückt. Oder, so war es zwischen Neukieritzsch und Regis, dass ein bestimmtes Fahrzeug der benachbarten Wehr immer mit zum Einsatz kommt. Außerdem kann in der Vereinbarung geregelt werden, wie die Kommunen gegenseitig mit den Kosten verfahren.

Streit über Abrechnung nach Einsätzen

Genau daran haben sich die Stadt und die Gemeinde jetzt offenbar zerstritten. Karsten Jockisch, Brandschutz-Sachbearbeiter in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch und Stadtrat (CDU) in seinem Wohnort Regis-Breitingen, erklärte in der Ratssitzung, dass das Pleißestädtchen fehlerhafte Kostenbescheide erstellt und nach Einsätzen zu viel Personal abgerechnet habe.

Aus dem Mund von Mario Ruß, Stadtwehrleiter von Regis-Breitingen und Berufsfeuerwehrmann, klingt das so: „Es gab immer Rückfragen zu unseren Kostenbescheiden. Ich wollte mich nicht mehr jedes Mal rechtfertigen müssen.“

Ruß hatte das Thema in die Regiser Stadtverwaltung hineingegeben, und er hatte Maik Stelzner angerufen, den Gemeindewehrleiter von Neukieritzsch. Der Regiser Feuerwehrchef beschwerte sich über den Brandschutz-Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und deutete eine bevorstehende Kündigung des Vertrages seitens der Stadt an. Offenbar gab es im Regiser Rathaus ein schon vorbereitetes Schreiben, das erwähnte Zetzsche in der Stadtratssitzung: „Ohne meine Unterschrift, aber es sickerte durch.“

Zerwürfnis zwischen erfahrenen Feuerwehrleuten

Stelzner informierte den Neukieritzscher Bürgermeister. Der kündigte daraufhin den Vertrag. Worüber sich Zetzsche, der zu der Zeit im Urlaub war, überrascht zeigte. Aus seiner Sicht hätte man noch mal über die Situation reden können. Aber: „Dann ist es halt so“, kommentierte er den Vorgang.

Zum Hintergrund der Geschichte gehört wohl auch das angespannte Verhältnis zwischen Karsten Jockisch und Mario Ruß. Beide sind erfahrene Feuerwehrleute. Jockisch war viele Jahre Stadtwehrleiter in Regis-Breitingen und damit Vorgesetzter von Ruß gewesen, der die Ortswehr Regis-Breitingen geführt hatte. Nach einem Zerwürfnis war es 2019 zur Neuwahl gekommen.

Jockisch war aus der Wehrleitung ausgeschieden, Ruß war sein Nachfolger geworden. Seit 2018 arbeitet Jockisch in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch als Brandschutz-Beauftragter. Damit hatte er bei Abrechnungen von Einsätzen unmittelbar mit dem Regiser Stadtwehrleiter zu tun.

Keine Auswirkungen für die Sicherheit

Für die Sicherheit der Bevölkerung habe die Kündigung der Vereinbarung keine negativen Auswirkungen, versichern beide auf LVZ-Anfrage. Bisher hatte Regis-Breitingen zu allen Einsätzen der Neukieritzscher Feuerwehr sein Einsatzleitfahrzeug (ELW) geschickt – übrigens der Hauptstreitpunkt bei den Abrechnungen. Neukieritzsch verfügt über kein eigenes Fahrzeug für die Einsatzleitung. Man nutze jetzt ein anderes dafür und plane die Anschaffung eines ELW, so Jockisch.

Darüber hinaus arbeite man gut mit der Feuerwehr der Stadt Groitzsch zusammen. Den Ortsteil Deutzen, der am dichtesten an Regis-Breitingen liegt, würden die Feuerwehren Lobstädt und Neukieritzsch absichern, außerdem die Bornaer Wehr mit der Drehleiter.

Zur Kündigung der Vereinbarung betont auch Mario Ruß für Regis-Breitingen: „Für die Sicherheit der Bürger hat das keine Bedeutung.“ Bei Unglücksfällen im Gebiet von Regis-Breitingen seien Kräfte aus Neukieritzsch erst gerufen worden, wenn ein drittes oder viertes Fahrzeug gebraucht wurde.

