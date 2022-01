Strohpuppe Hermann: Akzente der Initiatoren fürs Dorfleben von Großstolpen

Groitzsch/Großstolpen

An Hermann kommt in Großstolpen so schnell niemand vorbei. Die mannshohe Strohpuppe fläzt mitten im Ortszentrum auf einem Gartenstuhl und heißt alle Vorbeifahrenden herzlich willkommen. Je nach Saison, Lust und Laune wird das Dorf-Maskottchen neu eingekleidet, erzählt Steffen Sokolowski, der Ortsvorsteher des Groitzscher Dorfes.

Aktuell trägt Hermann eine fluoreszierende Bauarbeiteruniform mit Leuchtstreifen, Helm und Schutzbrille. In der Hand hält er einen Spaten. „Das ist eine Anspielung auf den Radwegbau und, dass hier so lange gesperrt war“, erklärt Nachbar Dieter Kükelhan. Er hatte der Puppe vor Jahren die Erstausstattung übergezogen.

Kronkorken für einen guten Zweck

Doch der Strohmann spiegelt nicht nur die Großwetterlage von Großstolpen wider, sondern übernimmt auch wichtige Schutzfunktionen. So ist er Herr über eine gelbe Tonne, in der Kronkorken für einen guten Zweck gesammelt werden. Die Idee dazu stammt von Birgit und Mike Kükelhan, die gegenüber im umgebauten ehemaligen Bahnhofsgebäude wohnen und Hermann zuwinken können.

Sie bringen das Sammelgut regelmäßig zum Schrotthändler, bekommen dafür Geld und unterstützen so die Werkstatt der Lebenshilfe in Borna, in der auch ihre erwachsene Tochter Jessica betreut wird. Zuletzt finanzierte die Familie damit einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt. Als Nächstes will sie Geld für eine Ausfahrt mit der Kleinbahn Schlendrian zusammentragen.

Birgit (l.) und Mike (r.) Kükelhan mit Tochter Jessica (vorn) mit den Eltern Erika und Werner Käßner (M.) sowie Dieter Kükelhan – bei einer früheren Gelegenheit. Quelle: Andreas Döring

Adventskalender mit kleinen Filmchen

Auch um den dörflichen Zusammenhalt kümmert sich Birgit Kükelhan mit viel Herzblut. Sie setzt immer neue Ideen in die Tat um. „Ich denke zum Beispiel an unseren Online-Adventskalender, den sie nun schon das zweite Mal organisiert hat“, erzählt Sokolowski. Dorfbewohner und Vereine drehen im Vorfeld kleine Videos und spielen sie ihr zu. Birgit Kükelhan versieht diese mit einem kleinen Text und versteckt sie hinter virtuelle Türchen.

Für den 24. Dezember hatten die Feuerwehrkameraden einen Acht-Minuten-Film zusammengeschnitten, in dem sie den Weihnachtsmann aus einer misslichen Lage befreien und damit das Weihnachtsfest retten. „Letztes Jahr hatte unser Landrat Henry Graichen eine Videobotschaft gesendet. Für solche Sachen ist er auch immer zu haben“, sagt der Ortsvorsteher.

Beleuchteter Kugelbaum im Advent

Die jüngste Idee aus dem Hause Kükelhan war der weihnachtlich geschmückte Kugelbaum auf dem Dorfplatz. Das Metallgestell stammt von einem ausrangierten Klettergerüst und wurde von den Großstolpener Familien mit Reisig- und Tannenzweigen, Kugeln und einer Lichterkette liebevoll dekoriert. Ein besonderer Hingucker in der dunklen Jahreszeit, findet Sokolowski, der sich über jedes Detail in seinem Ort freut.

Der Kugelbaum soll an die Tradition des Ostereierbaums und an das Maibaumsetzen anknüpfen. „Wieder eine Idee von Birgit“, lobt er deren Erfindungsreichtum. Nachdem das traditionelle Lichteranzünden am ersten Advent bei Wolfgang Bierbaum corona-bedingt abgesagt werden musste, sucht die Großstolpenerin immer neue Möglichkeiten, den Zusammenhalt in dem 130-Seelen-Ort zu stärken.

Dieser weihnachtlich geschmückte Kugelbaum auf dem Großstolpener Dorfplatz hat im Advent seine Premiere gefeiert. Quelle: Kathrin Haase

Öffentlicher Dank an Birgit Kükelhan

Nun sei es an der Zeit, ihr einmal öffentlich Danke zu sagen, spricht Ortsvorsteher Sokolowski im Namen aller Familien. „Was sie bisher für die Gemeinschaft getan hat, kann man gar nicht in Worte fassen. Wir lassen uns auf jeden Fall noch etwas einfallen, sie in einem gebührenden Rahmen zu würdigen. Danke, liebe Birgit.“

Von Kathrin Haase