Ein solarbetriebenes Weidezaungerät ist in der Nacht zum 23. April von einer Weide am Bockwitzer See entwendet worden. Eigentümer ist die Ökologische Station Borna-Birkenhain. Christian Koschnicke, der Mitarbeiter in der Landschaftspflege ist, hatte es noch am Tag zuvor dort stehen sehen und nun Anzeige bei der Polizei erstattet.

Weidezaun soll Raum für Schafherde begrenzen

Das Gerät vom Typ Green Energy 2000 der Firma Voss.Farming ist für die Stromversorgung des Weidezaunes verantwortlich. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, könnten Schafe ausbrechen und auf die Straße laufen, fürchtet Koschnicke. Erst im vergangenen Jahr hatte die Naturförderungsgesellschaft, die die Ökostation betreibt, das Gerät im Wert von 500 Euro gekauft und dafür eine staatliche Förderung erhalten.

Über dieses Solarpanel wird das Weidezaungerät mit Energie versorgt. Quelle: Ökostation

Polizei sucht Hinweise zum Diebstahl

Nun werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Ungewöhnliches an der Weide nahe des Bockwitzer Sees beobachtet haben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Das Revier in Borna, Grimmaer Straße, ist unter Telefon 03433/2440 zu erreichen.

Von Kathrin Haase