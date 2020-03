Um Stromversorgung zu sichern: Diese Maßnahmen ergreift das Kraftwerk Lippendorf gegen das Coronavirus

Neukieritzsch/Lippendorf

Das vereinbarte Interview mit dem Leiter des Leag-Kraftwerkes in Lippendorf gibt es angesichts der Corona-Epidemie nur noch per Telefon. Was Christian Rosin als allgemeine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet, hat einen sehr ernsthaften Hintergrund. „Wir gehören zur kritischen Infrastruktur.“

Damit wird all das bezeichnet, was ganz unmittelbar zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens dient: Krankenhäuser beispielsweise, Wasserwerke und eben auch Elektrizitätswerke. Der Kraftwerksbetrieb müsse unbedingt aufrechterhalten werden, sagt Christian Rosin. Das könnte allerdings schwierig werden, sollte reihenweise Personal ausfallen. Dass Beschäftigte mit Kindern zu Hause bleiben, weil Schulen geschlossen werden, ist nicht zu verhindern. Doch wenigstens gegen das Hereintragen des Coronavirus will sich das Kraftwerk wappnen.

Keine Besuchergruppen, Dienstreisen werden eingeschränkt

Aus diesem Grund, sagt Rosin, sei festgelegt worden, den Besucherverkehr „auf das produktionsnotwendige Maß“ herunterzuschrauben. Was innerhalb des gesamten Leag-Konzerns gelte. Deswegen hat der Leiter des kraftwerkseigenen Besucherzentrums, Lutz Dornberg, allen schon angemeldeten Besuchergruppen der nächsten Zeit abgesagt. Verteilt über das vergangene Jahr ließen sich 8000 Besucher das Braunkohle-Kraftwerk zeigen und dessen Technologie erklären.

Ein Blick auf die Informationstafel am Kraftwerk Lippendorf lässt erahnen, wie wichtig der Standort für die Stromproduktion ist. Quelle: André Neumann

Allerdings kommt zu dieser Gruppe noch eine weitere hinzu, die Rosin auf etwa auf die gleiche Größenordnung schätzt, die sich allerdings nicht aussperren lässt. Dabei geht es um die Mitarbeiter der vielen Servicefirmen, die den Kraftwerksbetrieb mit aufrecht erhalten. Das reicht vom Sicherheitsdienst über Caterer bis zu Reparatur- und Wartungsfirmen, die regelmäßig vor Ort sind. Christian Rosin versucht an einem Beispiel zu verdeutlichen, wie man vorgehen will, um nicht mehr Menschen als unbedingt nötig ins Werk zu lassen. „Den Vorarbeiter eines Trupps Arbeiter, der auch noch woanders zu tun hat, müssen wir natürlich wieder hinein lassen.“ Wenn aber der Chef nur komme, um zu sehen wie seine Leute arbeiten, werde man überlegen, ob das sein muss.

Zugleich sei man mit allen Dienstleistern intensiv im Gespräch. „Wir haben alle gebeten, uns bei bekannten Corona-Fällen in ihrem Umfeld zu informieren und werden das auch unsererseits tun“, sagt der Kraftwerksleiter. Außerdem würden Dienstreisen eingeschränkt.

Ab Mai ist eine große Revision vorgesehen

Von Krisenmodus will Christian Rosin noch nicht sprechen bei den Bemühungen, die Energieproduktion aufrechterhalten zu können. „Wir denken voraus“, sagt er stattdessen. Das betrifft auch die Zeit von Anfang Mai bis Juli. Dann ist vorgesehen, den Block R für 60 Tage vom Netz zu nehmen, herunterzufahren und einer Revision zu unterziehen.

Das bedeutet auch, dass dann bis zu 1000 zusätzliche Servicekräfte im Kraftwerk zu tun haben werden. „Wir gehen davon aus, dass bis dahin die große Welle durch ist“, sagt Christian Rosin in der Hoffnung, die Revision wie geplant durchführen zu können. Immerhin geht es in diesem Jahr nicht nur um die bei einer Revision üblichen Instandhaltungen und Reparaturen.Darüber hinaus soll die Rauchgasentschwefelung mit neuen Einrichtungen versehen werden, neue Anforderungen erfüllen zu können. Und es seien zusätzliche Arbeiten an der Turbine vorgesehen, um die für die nächsten 15 Jahre flott zu machen, wie Rosin sagt.

„Wir beraten von Woche zu Woche“, sagt der Kraftwerksleiter. Ob die Revision tatsächlich stattfindet oder gar wenige Tage vor beginn abgesagt werden muss, das sei ihm jetzt noch zu viel Spekulation.

