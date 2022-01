Struktur geändert: Kitzscher bekommt einen neuen Feuerwehrchef

Kitzscher

In der Leitung der Freiwillige Feuerwehr Kitzscher wird es Ende Januar erhebliche Personalveränderungen geben. Bis zum 28. Januar läuft über zwei Wochen eine Briefwahl. Der aktuelle Wehrleiter tritt nicht wieder an, und auch seine bisherigen zwei Stellvertreter werden in ihre Positionen nicht wieder gewählt.

Grund ist eine gerade erst in Kraft getretene neue Feuerwehrsatzung für die Stadt Kitzscher. Die ordnet vor allem das Verhältnis der Brandschützer in Kitzscher und im Ortsteil Trages neu. Bisher gab es nur die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher. Die Truppe in Trages galt nur als ein Zug. Ihr Chef war ein Zugführer.

Trageser werden eigene Ortswehr

Praktisch hat die Feuerwehr in Trages eigenständig agiert, sagt Wehrleiter Marco Baaske. Dem Papier nach war sie aber seit der Eingemeindung von Hainichen und Trages im Jahr 1998 nie selbstständig. „Theoretisch hätte der Wehrleiter von Kitzscher für die Kameraden in Trages die Dienstpläne schreiben müssen“, sagt Baaske.

Jetzt wird die Feuerwehr in Trages auch formal aufgewertet. Die neue Satzung erklärt die Stützpunkte in der Kernstadt Kitzscher und im Ortsteil gleichermaßen zu Ortsfeuerwehren, die beide Bestandteile der Gemeindefeuerwehr Kitzscher sind. Dieser wird künftig ein Gemeindewehrleiter vorstehen. Beide Ortswehren bekommen einen Ortsfeuerwehrchef. Die zwei sind gleichzeitig die Stellvertreter des Gemeindewehrleiters.

Bei der Wahl vor fünf Jahren: Der langjährige Kitzscheraner Wehrleiter Hans Neumann (2. v. l.) gratuliert seinem Nachfolger Marco Baaske (2. v. r.) und den Stellvertretern Jörg Berthold (l.) und Torsten Schattulat. Quelle: André Neumann

Marco Baaske tritt nicht wieder an

Marco Baaske ist nicht nur Wehrleiter im Ehrenamt. Auch beruflich ist er als Mitarbeiter im Ordnungsamt der Stadtverwaltung für das Feuerwehrwesen zuständig. Er bewirbt sich nicht für eine der Leitungspositionen. Er war erst vor fünf Jahren zum Nachfolger des langjährigen Kitzscheraner Feuerwehrchefs Hans Neumann gewählt worden.

Dass der 44-Jährige die Führung der Wehr nach nur einer Legislaturperiode schon wieder aufgibt, habe keine Gründe innerhalb der Feuerwehr, sondern ausschließlich private. Der Familienvater hat ein nebenberufliches Studium zum Verwaltungsfachwirt aufgenommen, dem er sich nach Feierabend und an den Wochenenden widmet. Da reiche die Zeit für die ehrenamtliche Leitung der Feuerwehr nicht mehr. Mitglied bei den Brandschützern bleibe er aber.

Keine Hauptversammlung – deswegen Briefwahl

Damit haben die 54 wahlberechtigten Kitzscheraner Feuerwehrleute innerhalb der zweiten Januarhälfte einen Gemeindewehrleiter zu wählen. Getrennt für Kitzscher und Trages wählen die jeweils zugehörigen Kameradinnen und Kameraden außerdem je einen Ortswehrleiter und einen Stellvertreter.

Bis zum 11. Januar ist noch Zeit für Bewerbungen. Für den Posten des Gemeindewehrleiters habe Stefan Holdermann bereits seinen Hut in den Ring geworfen. Der 37-Jährige sei ein erfahrener Brandschützer, der schon in der Jugendfeuerwehr begonnen habe. Vor fünf Jahren war er schon einmal als Kandidat für den Wehrleiter-Posten angetreten.

Die jetzige Abstimmung wird als Briefwahl durchgeführt, weil wegen der Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal keine Jahreshauptversammlung stattfindet. Die letzte war im Januar 2020 durchgeführt worden.

Von André Neumann