Strukturwandel-Geld für vier kleine Pegauer Projekte

Pegau

Kohle aus Fördermitteln für den Strukturwandel gibt es bei der zweiten Auflage der „Sächsischen Mitmach-Fonds“ für Projekte aus der Elsterstadt. Was die Wählervereinigung Pro Pegau nicht zuletzt auf ihren Einsatz zurückführt. „Bei der ersten Beteiligungsrunde 2019 ist Pegau leider komplett leer ausgegangen, was uns sehr geärgert hat“, sagt Mario Bringer, Stadtrat der Gruppierung. Ihre Vertreter waren deshalb für die neue Ausschreibung an Vereine, Einrichtungen und die Stadtverwaltung herangetreten und hatten aktiv die Werbetrommel gerührt für das Programm, das kreative Ideen zum Strukturwandel beim Braunkohle-Aus unterstützt.

Kommune erhält Geld für Stadtbad-Möblierung

Nunmehr wurden „die ersten Mittel für die Stadt Pegau, Vereine und Bürger generiert“, so Bringer weiter. Zu den vier ausgewählten Vorhaben gehört der vom Rathaus aufgegriffene Vorschlag von Pro Pegau, attraktive Sitz- und Liegemöbel fürs frisch sanierte Stadtbad anzuschaffen. Mit der Möblierung biete es mehr Möglichkeiten als Begegnungsstätte der Generationen. Die Idee gehört zu den Preisträgern in der Kategorie „Kommunen“ mit bis zu 30 000 Euro als 100-prozentiger Zuschuss. Allerdings, hieß es vom Programmträger, sind es für Pegau nur die beantragten 9000 Euro.

Anzeige

Förderung für Kindergarten, Volleyballer und Fußball-Fanclub

Weiteres Geld kommt dem Nachwuchs zugute. Der Kindergarten „Grünes Tal“, von der Diakonie Leipziger Land betrieben, bekam den Zuschlag für das „Projekt Bauplatz“, das Gedanken der Vorschulkinder aus der Pusteblume-Gruppe aufgreift. Für eine kürzlich neu aufgebaute Truppe von inzwischen rund 30 Mädchen beim Volleyball-Club 68 Pegau können Bälle und weitere Trainingsutensilien angeschafft werden. Und der RB-Leipzig-Fanclub „Elsterauen-Bullen“ will „Jugendlichen ein attraktives Freizeitangebot bieten und sie für die Region dauerhaft binden“. Die drei Vorhaben gehören zur Kategorie „Zukunft MINT“ für die Förderung in naturwissenschaftlichen, musischen und sportlichen Bereichen mit bis zu 5000 Euro vorgesehen ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Nicht alle Pegauer Vorschläge ausgewählt

Mario Bringer weiß von mehr Bewerbungen, etwa einem Digitalvorhaben für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ und dem Vorschlag des Turn- und Sportvereins zur Verbesserung der Platzbedingungen. „Leider hat es nicht mit allen Projektvorschlägen geklappt. Aber die Teilnehmer werden ermuntert, bei einer hoffentlich weiteren Beteiligungsrunde ihren Antrag erneut einzubringen.“

Gemeinden mit Kohle-Belastung bevorzugen

Für den Pro-Pegau-Abgeordneten ist es wichtig, dass seine Kommune von Strukturwandel-Geldern profitiert. Sie „liegt mitten im Revier und hat einen noch aktiven Bergbau in West-Windrichtung mit immer noch erheblichen Belastungen für die Bürger und Umwelt“. Die Bestrebungen, noch zusätzlich eine Deponie auf der Hochkippe zu platzieren, sei den Menschen und der Umwelt nicht zuzumuten. „Umso wichtiger ist es, dass insbesondere die Gemeinden mit den größten Belastungen durch den noch aktiven Kohlebergbau auch die Kompensationen des Strukturwandels bevorzugt erhalten anstatt der Orte, die den aktiven Bergbau schon lange hinter sich gelassen haben.“

Pro Pegau mahnt größere Investitionen an

Neben kleinteiligen Fördermaßnahmen, wie den Mitmach-Fonds, seien Investitionen in die Infrastruktur und für Gewerbeansiedlungen nötig. Die von der Stadt Pegau verfolgten Projekte – vor allem Ausbau und Integration der Bahnlinie Gera– Pegau– Leipzig ins S-Bahn-Netz, die Wiederherstellung der Bundesstraße 176 zwischen Pegau und Hohenmölsen und die Nutzung des Schwerzauer Sees als Hochwasserspeicher – werden von Pro Pegau seit circa zehn Jahren unterstützt.

Ideen aus der Bürgerschaft sammeln

Für weitere Ideen aus der Bevölkerung hatte die Wählervereinigung die Stadtverwaltung um einen Aufruf gebeten, teilt Mario Bringer mit. Der sei nun im Amtsblatt erfolgt. Pro Pegau selbst werde zeitnah eine Maßnahmenliste einreichen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz