﻿﻿Strukturwandel in Borna: Amtsgericht wird Pflegefachschule – mit Kita

Borna

In Borna soll eine Berufsfachschule für Pflegberufe mit angeschlossenem Betriebskindergarten entstehen. Dafür sind jetzt die Weichen gestellt worden. Im Rathaus liegt jetzt die „Bestätigung über den Abschluss des Antragsverfahrens“ für das Projekt vor, wie der positive Bescheid der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung offiziell überschrieben ist.

Damit kann die Stadt Borna knapp 13 Millionen Euro für die Umwandlung des früheren Amtsgerichts und des derzeitigen Polizeireviers mit Mitteln aus dem Fonds für den Strukturwandel in den bisherigen Bergbaugebieten im Zuge des Kohleausstiegs beantragen.

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und Cornelia Reichardt (r.), die Leiterin des Sana-Bildungszentrums, erläutern die Pläne zum Umbau des früheren Amtsgerichts. Quelle: Jens Paul Taubert

Positive Folgen für die Stadt

Für die Stadt werde die Umsetzung der Pläne positive Folgen haben, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) am Dienstag. Wenn Borna mit der Erweiterung der bisherigen Ausbildungsstätte für Pflegekräfte der Sana-Klinik am neuen Standort im ehemaligen Amtsgericht verstärkt junge Leute anziehe, werde das auch der örtliche Handel spüren.

Ausbildung von 350 jungen Leuten

In der Perspektive sollen an der Pflegefachschule etwa 350 junge Leute ausgebildet werden. Gesundheits- und Krankenpfleger, künftig aber auch Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten, wie Cornelia Reichardt, die Leiterin des Bildungszentrums der Sana-Klink erklärte. Derzeit werden an der Schule 112 Pflegekräfte ausgebildet.

Einsatz auch in Pflegeheimen

Die Absolventen der Fachschule kommen in der Perspektive nicht nur im Bornaer Krankenhaus, sondern auch in Pflegheimen und bei Pflegediensten zum Einsatz. An der Bildungseinrichtung werden zudem bis zu 50 Lehrkräfte beschäftigt, „wobei wir auch auf unsere eigenen Mitarbeiter zurückgreifen wollen“, so Reichardt weiter.

Ins frühere Amtsgericht soll die Sana-Fachschule für Pflegeberufe einziehen. Nach Abriss des Polizeireviers (r.) soll dort eine Kindertagesstätte entstehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Fahrstuhl und Außentreppe

Die Pflegefachschule zieht in das historische Gerichtsgebäude ein. Das war als solches im Jahr 1854 eingeweiht worden und bis zum vorigen Jahr Sitz des Amtsgerichts, bevor die Justizeinrichtung ins ehemalige Pestalozzi-Gymnasium in der Leipziger Straße zog.

In dem Haus im Eck Am Gericht/Grimmaer Straße soll vor allem der Brandschutz auf den heutigen Stand gebracht werden. Außerdem wird es nach Angaben der Stadtverwaltung barrierefrei gestaltet. Es erhält einen zweiten Rettungsweg als Außentreppe sowie einen Fahrstuhl, mit dem sich alle Geschosse erreichen lassen. Im Außenbereich entstehen ein Schulhof sowie Stellflächen.

Dreigeschossiger Neubau

Das Gebäude des benachbarten Polizeireviers wird abgerissen. An seiner Stelle wird ein dreigeschossiger Neubau errichtet, der in den beiden unteren Etagen Platz für eine neue Kindertagesstätte mit 80 Kindergarten- sowie 30 Krippenplätzen bieten soll. Das Dachgeschoss steht der Pflegefachschule zur Verfügung. Auch hier wird ein Aufzug eingebaut.

So könnte der Betriebskindergarten aussehen, der an der Stelle des derzeitigen Polizeireviers in der Grimma Straße gebaut werden soll. Quelle: Stadtverwaltung

Baubeginn im nächsten Jahr

Die Arbeiten am Umbau des alten Gerichts könnten nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke bereits im nächsten Jahr beginnen. Wann es mit dem Bau der Kindereinrichtung losgeht, hängt von der Errichtung des neuen Polizeireviers hinter dem Landratsamt ab. Bevor Baufirmen anrücken können, läuft ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren. Daran können sich alle Träger beteiligen. Die Sana-Kliniken Leipziger Land haben ihr Interesse an dem Projekt bereits zu Protokoll gegeben. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 12,8 Millionen Euro.

Von Nikos Natsidis