Leben wie in der Steinzeit: Themenpark Archäologie könnte bei Leipzig entstehen

Leipzig/Rötha

Leben wie in der Steinzeit, Bootfahren mit dem Einbaum, wissenschaftliche Führungen und Experimente, kulturelle Veranstaltungen sowie Spiel und Spaß rund um die Archäologie: Im Südraum Leipzig könnte ein Freilichtmuseum zur Vor- und Frühgeschichte entstehen. Zu diesem Schluss kommt eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des Fördervereins zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industrie-Kulturlandschaft Mitteldeutschland (Dokmit).

Spektakuläre Funde

Brunnen, Werkzeuge, Hausreste, Keramik: Spektakulär sind die Funde, die seit Jahrzehnten in und um Leipzig bei Grabungengemacht werden. Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie Dresden hätten den Verein in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig, notwendig und standorttypisch ein archäologisches Freilichtmuseum im Südraum Leipzig wäre, erklärt der Verein in einer Mitteilung. Ihm selber sei die Idee 2015 bei den Ausgrabungen zu den ältesten Gärten Sachsens gekommen, erklärt der Dokmit-Vorsitzende und frühere Leipziger Regierungspräsident Walter Christian Steinbach.

Archäologie zum Anfassen in einem Museumsdorf bei Marburg: Quelle: Wulf Hein

Zusammen mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz und dem Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz seien die Gedanken vorangetrieben, nach einem Kolloquium 2017 mit Fachleuten die Studie für den archäologischen Themenpark in Auftrag gegeben worden.

Im Osten einzigartig

Mit Wulf Hein von der Firma Arch-Tech arbeitete ein ausgewiesener Fachmann an der Studie. Hein baute bereits an mehreren solcher Freilichtmuseen mit, errichtet gerade Häuser der Bronzezeit in der „Zeiteninsel“, einem Museumsdorf bei Marburg.

Fünf vergleichbare Museen gebe es im Westen Deutschlands, im Osten jedoch keines, erklärt Hein. Alle würden ein steigendes Interesse und ein leichtes Besucherplus über die Jahre verzeichnen, kämen im Schnitt auf 23 000 Besucher im Jahr. Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee habe sogar 300 000.

Einzugsgebiet bis Magdeburg

Ein Park im Südraum Leipzig komme bei einem Einzugsgebiet bis Magdeburg, Dresden und Erfurt vermutlich auf 20 000 bis 30 000 Besucher jährlich, generiere rund 100 000 Euro Einnahmen. Demgegenüber stünden jedoch rund 100 000 Euro Betriebs- und etwa 200 000 Euro Personalkosten, schätzt Hein. Mit Kooperationen zu wissenschaftlichen Einrichtungen und einem aktiven Förderverein lasse sich der Betrieb fachlich und finanziell optimieren.

Auch der Bau der Häuser mit Quelle: Wulf Hein

Die örtlichen Gegebenheiten ermöglichten eine Vielfalt in der Gestaltung des musealen Angebots. Besonderheiten wären hier ein ausreichendes Platzangebot, eine möglich Lage auch am Wasser und das industriekulturlandschaftliche Umfeld, so der Verein. Inhaltlich solle sich das Dorf in der ersten Ausbaustufe wissenschaftlich, museumspädagogisch und ausstellungsorganisatorisch vor allem mit der im Südraum Leipzig gut dokumentierten neolithischen Lebens- und Produktionsweise beschäftigen. Hein schlägt vor, mit einem Rössenhaus aus der Jungsteinzeit und einem Haus aus der Zeit der Bandkeramik anzufangen, spätere weitere hinzuzubauen. In der ersten Ausbaustufe koste der Park rund 4,5 Millionen Euro.

Kümmerer gesucht

Steinbach erklärt, der Verein suche jetzt einen Kümmerer, der das Projekt vorantreibe, Fördergelder, Investor und Träger organisiert. Ausgelotet werden soll auch, ob das Projekt in das Strukturstärkungsgesetz als Ausgleich für den Braunkohleausstieg passt.

Über den Standort sei noch nicht entschieden. In früheren Gesprächen hatte der Verein mit dem Nordufer des Zwenkauer Sees geliebäugelt, das weitgehend zu Leipzig gehört. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) habe seine grundsätzliche Zustimmung dazu gegeben, inhaltlich könne das Projekt an das Naturkundemuseum Leipzig andocken, erklärt dessen Leiter Ronny Maik Leder. Unbedingt geklärt werden müsse aber die Frage der Trägerschaft.

Das Museum könne auch zu einem der Schaufenster der Landesarchäologie werden, sagt Hein. Steinbach: „Wir werden jetzt Gespräche führen und das Projekt ins Land tragen.“

Von Jörg ter Vehn