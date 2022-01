Stürmischer Test nach Corona-Zwangspause: Grimmaer Fußballerinnen empfangen Bornaer Jungs

Grimma/Borna

Was für ein Spiel! Und das an einem Tag, an dem man keinen Hund vor die Tür jagt. Schon vor dem Anpfiff stehen alle Zeichen auf Sturm. Die überdachten Auswechselbänke hebt es an. Die Trinkflaschen verselbstständigen sich. Die im Wind flatternden Eckfahnen verneigen sich vor jedem, der den Weg in den Husarenpark findet.

Für beide Teams ist es das erste Spiel seit Langem. Entsprechend hart wird um jeden Ball gekämpft. Quelle: Haig Latchinian

Es ist ein in jeder Hinsicht verrückter Test: hüben die B-Juniorinnen des FC Grimma, drüben die C-Jugend II vom Bornaer SV. Die einen bis zu 15 Jahre alt, die anderen etwas jünger. Auf der einen Seite die reine Mädchen-Mannschaft, auf der Gegenseite – obwohl auch ein neumodisches Pferdeschwänzchen im Spiel ist – nur Jungen.

Gegen den zwölften Mann

Zu allem Überfluss ackern und rackern beide gegen den zwölften Mann: den Orkan. Kein Wunder, dass die Trainer ihren Teams nahelegen, den Ball möglichst flach zu halten. Nicht so einfach für die Kickerinnen und Kicker. Nach einem Vierteljahr corona-bedingter Zwangspause ist ihnen eigentlich nach Luftsprüngen zumute.

Kein Freundschaftsspiel ohne das obligatorische Mannschaftsfoto vorm Anstoß. Quelle: Haig Latchinian

Endlich! Der allererste Wettkampf seit Langem! „Ohne Spiel am Wochenende war es schwierig, die Jungs zu motivieren – etwa beim Konditionstraining“, lacht Michael Wolfram, der Bornaer Coach. Ähnlich sagt es sein befreundeter Grimmaer Amtskollege Toni Sörmus: „Wir hatten einige Corona-Fälle, konnten mitunter nicht mal trainieren.“

Drei Drittel statt zwei Halbzeiten

Entsprechend glücklich sind beide, dass zumindest ein Freundschaftsspiel ansteht. Um den Mannschaften die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern und zeitnah auf Fehler hinzuweisen, werden statt zwei Halbzeiten drei Drittel vereinbart. Wie beim Eishockey. Genauso kalt. Und mit Bodychecks! Einzig erwärmend: Schiri „Sommer“, Matthias Sommer.

Die Bornaer Jungen bei der Besprechung in der Drittelpause. Quelle: Haig Latchinian

Er habe noch nie ein Spiel „Jungs gegen Mädels“ gepfiffen, gibt der alte Hase zu. Körperliche Härte sei ausdrücklich erwünscht. Nein, er werde die Grimmaerinnen nicht bevorteilen, stellt er klar. Das hätten sie auch nicht nötig, kontern Lou, Lily, Reaana und Soraya vom FC Grimma: „Früher haben wir in gemischten Teams gespielt. Wir wissen, wie Jungs ticken. Die haben meist ein großes Ego.“

Jungen wollen sich nicht blamieren

Volker Franke, Vater von Adrian, Stev Krembs, Papa von Nils, und Falk Altmann, der Dad von Jannik, sind mit nach Grimma gereist. Die Schlachtenbummler aus Borna räumen ein, dass den Jungs das Ergebnis gegen die Mädels nicht egal sei: „Da hieß es: ,Hoffentlich wird’s nicht peinlich.‘ Naja, eben die üblichen Sprüche in dem Alter.“

Die schöne neue Welt des Fußballs. Quelle: Haig Latchinian

Obwohl die Jungen am Ende 8:0 gewinnen, spielen beide Teams auf Augenhöhe. Chancen gibt es hier wie da. Ein echter Test. Ein faires Freundschaftsspiel, in dem auch mal gelacht werden darf. Etwa, als ein Bornaer wegen einer Gegenspielerin „Hintermann“ schreit und als der Grimmaer Coach ruft: „Alexa, zieh’ dich aus.“ Er meint seine Einwechselspielerin, die ihre Trainingsjacke abstreifen soll...

Neue Reize für Grimmaerinnen

Nein, er sei alles andere als unzufrieden, sagt der FC-Co-Trainer Enrico Nitzschke. „Klar fehlt nach der langen spielfreien Zeit die Übung. Aber für uns war es wichtig, diesen neuen Reiz zu setzen.“ Hintergrund: In der kommenden Saison spielen die Mädchen eine Klasse höher, in der Landesliga, und dann auch auf Großfeld.

Selbstvertrauen gefragt und an der Strafraumgrenze einfach mal abziehen. Quelle: Haig Latchinian

Derzeit sind sie Staffelerste der Landesklasse Nord, müssen gegen allerlei Leipziger Mannschaften ran. Noch werde auf Kleinfeld und ohne Abseitsregel gespielt. Genau das aber ändere sich ab Sommer. So gesehen, sei der Test gegen die Bornaer Jungen über den ganzen Platz höchst willkommen. „Völlig normal, dass noch nicht alles klappt.“

Corona-Pause als Dämpfer

Madlen Dambach, die Mutter von Gwen, und Diana Seime, die Mutti von Leonie, bibbern an der Seitenlinie um die Wette. Obwohl falsche Einwürfe für sie böhmische Dörfer sind, drücken sie ihren Mädels fest die Daumen. „Unsere Töchter brauchen die Spiele. Ohne Fußball ist ihnen langweilig. Da war Corona doch ein Dämpfer.“

Die Mütter Madlen Dambach (l.) und Diana Seime bibbern an der Seitenlinie um die Wette. Quelle: Haig Latchinian

An ihr letztes Spiel können sich die Bornaer Jungen kaum noch erinnern: „Irgendwann im Herbst war das.“ Trainieren durften sie weiter. Der Winter sei hart gewesen. Wegen positiver Schnelltests in der Schule war das Team, zuletzt noch Kreispokalsieger, nie komplett. Der Punktspielbetrieb fehlte. Besonders im Lockdown. Lethargie habe sich breitgemacht, sagen die Eltern.

Trainer: „Habt wieder Spaß!“

Jetzt schauen die Bornaer nur nach vorn. Mit voller Kapelle treten sie in Grimma an. Keiner ist krank, niemand in Quarantäne. Und: Nicht einer der Jungs sei in den zwei Jahren abgesprungen und habe sich ein neues Hobby gesucht. Trainer Michael Wolfram, der im Oktober selbst zehn Tage ausgefiel, schärft seinen Schützlingen nur eins ein: „Habt wieder Spaß!“

Von Haig Latchinian