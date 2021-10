Borna/Frohburg/Geithain/Groitzsch

Der erste schwere Herbststurm hat auch in der Region Borna/Geithain die Feuerwehren gefordert und für einige Schäden gesorgt. Die Kameraden bekamen es vor allem mit Bäumen zu tun, die auf Straßen und in Stromleitungen, aber teils auch auf Gebäude und Fahrzeuge gestürzt waren.

Die Feuerwehren des Frohburger Stadtgebietes waren seit dem frühen Donnerstagmorgen aktiv. „Der erste Einsatz war 4.50 Uhr“, sagte Sprecher Florian Hensel. Auch die Brandschützer in Borna waren permanent im Einsatz. Bis zum Nachmittag musste die Feuerwehr etwa 20-mal ausrücken, sagte Stadtwehrleiter Kai Noeske.

Stamm blockiert Staatsstraße

So blockierte ein Stamm die Staatsstraße 11 zwischen dem Schönauer Kreuz und dem Kreisverkehr bei Flößberg. Zweimal rückten Einsatzkräfte nach Jahnshain aus. Die Ortsfeuerwehr Frohburg war in der Kernstadt unterwegs. Die Tautenhainer Brandschützer waren ebenfalls im Einsatz. In Alt-Ottenhain hatte sich ein starker Ast in einer Leitung verfangen und musste herausgeholt werden. Bis zum Mittag, so Hensel, habe es ein halbes Dutzend Alarmierungen gegeben: „Zum Glück ging es ohne Sach- oder Personenschäden ab.“

Dieser Baum hat am Donnerstagvormittag die Straße zwischen Linda und Jahnshain blockiert. Quelle: Feuerwehr

Strommast umgeknickt

Um zwei umgestürzte Bäume musste sich die Geithainer Feuerwehr kümmern. „In den Ortsteilen geht es. Es ist nicht so extrem“, sagte Thomas Benndorf, der stellvertretende Stadtwehrleiter. In Ossa hatte ein Baum an der Jugendherberge einen Strommast umgeknickt und zu einer Unterbrechung der Stromversorgung geführt. Hier griffen die Mitarbeiter des Geithainer Bauhofes zur Säge und beseitigte die Gefahrensituation.

Umgestürzte Bäume

Die Bornaer Feuerwehr musste sich in vielen Fällen um abgebrochene und umgestürzte Bäume kümmern. Dafür rückte sie etwa in die Luckaer Straße und die Johannesstraße sowie die Straße An der Halde aus. Blockiert war nach Angaben von Feuerwehrchef Noeske auch der Radweg von Wyhra nach Neukirchen. Am schwarzen „Netto“ in der Sachsenallee hatte der Sturm die Hausfassade abgerissen.

Baum fällt auf Spielgeräte der Kita Thräna

Besonders schlimm sah es in der Kindertagesstätte Thräna aus. Dort war ein Baum auf die Spielgeräte im Garten gestürzt. Die Einrichtung wurde geschlossen, und die Kinder mussten abgeholt werden. Wie der Betrieb am Freitag weitergeht, war tags zuvor noch unklar.

Alarmbereitschaft für alle Bornaer Wehren

Noeske, auch stellvertretender Kreisbrandmeister, erklärte, dass sämtliche sechs Ortsfeuerwehren im Bornaer Stadtgebiet in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Die Einsätze wurden von der Wache in der Röthaer Straße koordiniert. Der erfahrene Feuerwehrmann sprach von „heftigen und extremen Sturmböen“. Personenschäden waren bis Donnerstagnachmittag nicht bekannt.

Zur Galerie Fünf Groitzscher Ortsfeuerwehren haben an gut zwei Dutzend Stellen Schäden des Sturms vom 21. Oktober 2021 beseitigt. Etwa 30 Kameraden sind zwischen 11.45 und circa 17 Uhr im Einsatz gewesen.

Haus und Autos im Raum Groitzsch getroffen

Die Feuerwehren Großstolpen, Groitzsch, Gatzen, Hohendorf und Berndorf waren an gut zwei Dutzend Einsatzstellen aktiv. Zwischen 11.45 und circa 17 Uhr kümmerten sich etwa 30 Kameraden um die Auswirkungen des Sturmes.

Teilweise sperrten sie Straßen, weil es für sie sonst zu gefährlich gewesen wäre, dort zu arbeiten, informierte Stadtwehrleiter Mike Köhler. Das sei etwa bei der Verbindungsstraße von Cöllnitz nach Obertitz, wo mehrere Telefonmaste umgekippt waren. In Gatzen war ein Baum auf ein Haus gestürzt. Ein anderer war in der Groitzscher Nordstraße auf Autos gefallen.

Erinnerungen an „Kyrill“

„Für die Einsatzkräfte war es teilweise schwierig, sich selbst auf den Beinen zu halten, so stark war der Wind“, meinte Köhler. „Es sind Erinnerungen an Orkantief ,Kyrill‘ vom Januar 2007 aufgekommen.“

Von Ekkehard Schulreich, Nikos Natsidis, Olaf Krenz