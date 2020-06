Suche nach Vermissten dauert an: 68-Jähriger bei Grimma verschwunden

Großbardau

Seit vergangenen Mittwoch wird in Großbardau bei Grimma ein 68-Jähriger Mann vermisst. Er verließ am Vormittag das Haus um mit seinem Fahrrad zu fahren, kehrte jedoch nicht, wie verabredet, am Nachmittag zurück. Die Angehörigen verständigten daraufhin die Polizei.

Suche läuft seit Mittwoch

Bereits seit Mittwochabend sucht die Polizei nach dem Vermissten. Auch mit der Hilfe eines Hubschraubers und Suchhunden gab es jedoch bisher keinen Hinweis auf den Verbleib des Mannes. Man habe quasi jeden Stein umgedreht, allerdings erfolglos, heißt es aus der zuständigen Polizeidirektion in Leipzig. Daher hoffe man nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht ist der Mann jemanden aufgefallen.

Anzeige

Auffälliges Fahrrad

Der Vermisste ist circa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat blaue Augen und trägt einen weißen Oberlippenbart. Außerdem hat er eine Glatze, die möglicherweise von einer dunklen Baseballkappe bedeckt ist. Seine Kleidung besteht aus einem schwarzen T-Shirt, einer weißen ¾ Hose und weißen Turnschuhen. Aufgefallen sein könnte auch das Fahrrad des Mannes: Ein älteres Herrenmodell in grau von der Marke „seven“.

Weitere LVZ+ Artikel

Hinweise an die Polizei Grimma

Der Vermisste trägt keine Papiere bei sich. Wer Hinweise zur Person geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Polizeirevier in Grimma unter 03437/708925100.

Von vag/LVZ