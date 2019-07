Groitzsch/Großstolpen

Am Ufer des Großstolpener See hatte in Sonnabendnacht das „Summer Inspiration“ die Zelte aufgeschlagen. Die bisher heißen Tage hatten Lust auf Sandstrand und elektronische Klänge direkt am Wasser gemacht. Mit der 19. Auflage des kleinen Festivals für DJ-Musik vom Plattenteller wurde das gestillt.

Blick vom Strand hoch zur Bühne. Quelle: Mario Gahrig

Elektro-Klänge füllen Dancefloor im Sand

Diesem Ruf waren zahlreiche Besucher gefolgt. Kurz vor Mitternacht war der Dancefloor prall gefüllt, freute sich Raik Semmling von den Organisatoren. Diese hatten die Location in diesem Jahr etwas verkleinert und am See einige hundert Meter verschoben. Trotz eines kleinen Regenschauers in der Nacht, aber ohne sonstige Zwischenfälle wurde der Strand bis in den frühen Morgen zum Beben gebracht.

Hingabe für das Summer Inspiration

Das Konzept der Veranstalter ist ein Gegenentwurf zu den immer zahlreicher werdenden Großevents. Etwas kleiner, doch mit viel Liebe und Hingabe bei der Dekoration gestaltet, mit DJs und Künstlern aus der unmittelbaren Umgebung und mit der Unterstützer zahlreicher privater Helfer und Sponsoren besteht die Summer Inspiration seit nunmehr 19 Jahren, so Semmling.

DJs aus dem Raum um Groitzsch und Zeitz spielen ihre Musik live. Quelle: Mario Gahrig

Festival feiert 2020 Jubiläum

Die Crew hat mit zahlreichen Helfern, mit Unterstützung der Sponsoren aus der Region sowie der Stadt Groitzsch ein anstrengendes und wieder erfolgreiches Party-Wochenende absolviert. Die Mitglieder hoffen auf das Verständnis der Anwohner, die zum Teil eine etwas bewegte Nacht hatten. Sie bauen auch weiterhin auf diese breite Zustimmung und freuen sich auf das anstehende 20. Jubiläum im nächsten Sommer.

Morgens halb 6 Uhr am Großstolpener See 🤷‍♂️🤘 läuft Gepostet von Summer Inspiration Festival am Samstag, 6. Juli 2019

Von LVZ