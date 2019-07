Groitzsch/Grossstolpen

Es wird mal wieder laut am Großstolpener See und in seiner Umgebung. Das Musikfestival Summer Inspiration erlebt seine 19. Auflage im Sand des Badestrandes. Vom Sonnabendabend bis zum Sonntagmorgen werden hier elektronische Klänge live produziert – von Vinyl-Fans: Die DJs drehen also Schallplatten.

Warum das Summer Inspiration früher stattfindet

„Wir sind diesmal etwas eher dran“, sagt Raik Semmling von den Organisatoren. „Zur angestammten Zeit Ende Juli wird die Anzahl der Festivals immer größer, sodass unserer relativ kleines, aber feines Event zu viel Konkurrenz hat.“ Zudem sind dann schon einige Mitstreiter im Urlaub, weshalb der Termin drei Wochen vorgezogen wurde.

Nur ein Floor – kleinerer Preis

„Als wesentlichste Änderung zu den Vorjahren haben wir ein wenig reduziert“, erklärt Semmling. „Es wird einen größeren Floor inklusive Bühne direkt am See geben.“ Statt der bisher zwei Bereiche. Jedoch müssen die Gäste nicht auf eine große Bar verzichten, „die schönen Dekorationen und die Chillout-Zone“ sind ebenso wieder dabei – wie auch der Imbiss gegen den kleinen und großen Hunger. Gesenkt haben die Organisatoren zudem den Eintrittspreis. Die Besucher sind schon mit dem kleinsten Schein dabei. „Vielleicht animiert das ja, dass noch ein paar kommen mehr als sonst.“

Viel Wert legen die Organisatoren auf eine schöne Party-Umgebung. Quelle: Adrian Kühne

Summer Inspiration punktet mit regionalen DJs

Die Line-up stellen vor allem einheimische Akteure, DJs aus der Groitzscher und Zeitzer Region. Dennis da Menace, Ulrich Merkel und Steve Simoncic gehören zu GHP, einem Groitzscher Musikprojekt, das gemeinsam mit Beatfighter das Summer Inspiration im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben hatte. Dazu gesellen sich André Baunack aka FaderKitchen (wie im 2018), die melancholischen Deep House und treibenden Tech, aber auch harte elektronische Klänge servieren. Und das Stuttgart-Leipzig-Duo Daniel Pantera & Da Silv liefert vom groovigen Oldschool-Discohouse bis zu minimalen House- und Technosounds, wobei es leckere spanische und exotische Akzente setzt, meint Raik Semmling.

Party über Nacht – Hoffen auf Verständnis

Der Aufbau des Party-Areals geht am Freitagmorgen los. Offizieller Start ist am Sonnabend, 21 Uhr. „Unsere Versuche mit einem früheren chilligen Beginn wurden nicht so angenommen.“ Der Schluss ist für Sonntag, 8 Uhr, angekündigt. Später wird abgebaut. „Am Montagmittag soll alles verschwunden sein, dann ist hier wieder ein Badestrand“, so Semmling. Vor allem die Anwohner in Großstolpen, aber auch im größere Umkreis bitten die Organisatoren um Verständnis für diese eine Partynacht.

Von Olaf Krenz