Superstarkonzert wird nachgeholt – Beethoven in Böhlen und Borna

Beethoven fällt doch nicht ersatzlos aus. Gemeint ist das hochkarätige Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) unter der Überschrift „Beethoven - Superstar“ anlässlich des 250. Geburtstages des Klassikers in diesem Jahr, das am vergangenen Wochenende in Böhlen, Markkleeberg und Borna stattfinden sollte und wozu es wegen der Corona-Schutzverordnung nicht kam.

Jetzt soll das Konzert mit dem chilenischen Starpianisten Alfredo Perl und dem Ersten Konzertmeister des Gewandhausorchesters, Frank-Michael Erben, an 18., 19. und 20. März in Böhlen, Markkleeberg und Borna nachgeholt werden.

Während die Anrechtskonzerte in diesem Monat ausfielen, zeigt sich LSO-Intendant Wolfgang Rögner optimistisch, dass die Konzerte am 18., 19. und 20. Dezember an den drei Spielorten des Orchesters stattfinden können, coronabedingt allerdings mit Programmänderungen. So entfällt die Sinfonie Nr. 1, g-Moll von Peter Tschaikowski. Stattdessen erklingt die Gran Partita für zwölf Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart, die als Serenade Nr. 10 im Jahr 1781 komponiert wurde. Bachs h-Moll-Suite für Flöte, Streicher und Basso Continuo und die Four Seasons von René Möckel, eine Bearbeitung der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi für Akkordeon, stehen wie geplant auf dem Programmzettel. Dirigent ist Ivo Hentschel.

Positionswechsel von Dirigent und Solist

Bei den Beethoven-Konzerten tauschen Solisten und Dirigenten jeweils in der Pause die Position. Während Frank Michael Erben, bis 2014 auch Chefdirigent des LSO, Beethovens fünftes Klavierkonzert mit dem Solisten Alfredo Perl dirigiert, übernimmt der den Taktstock beim D-Dur-Violinkonzert mit dem Solisten Erben.

Kurzarbeit als Zeichen der Solidarität

Die Musiker des LSO dürfen derzeit weder wie gewohnt konzertieren noch gemeinsam proben. Gegenwärtig sind sie nach Angaben von LSO-Intendant Rögner in Kurzarbeit. Damit würden Kulturraummittel frei. Zugleich verbinde das Orchester damit „das Bekenntnis, solidarisch an der Seite all der freischaffenden Künstler, solo-selbstständigen Veranstalter, Agenturen, Produzenten und Techniker zu stehen, denen es schlechter geht als uns". Das LSO suche weiter nach Möglichkeiten für „Kleinstkonzerte“, wie es sie bereits im Frühjahr während des ersten Lockdowns gab. Seinerzeit hatten LSO-Musiker in Höfen vor Senioren- und Pflegeheimen gespielt. Außerdem hatten sie virtuell Offenbachs bekannten Cancan produziert.

