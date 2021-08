Surfen oder Naturcamping an Bornas Bockwitzer See: Beschluss steht aus

Borna

Es könnte eine Weichenstellung von historischer Tragweite werden. Nämlich dann, wenn die obersten Entscheider in der Stadt Borna darüber zu befinden haben, ob es am Bockwitzer See einen Surfpark geben soll oder einen Naturcampingplatz. Für das eine steht die Surfpark Deutschland GmbH in Leipzig, für das andere die Gut-Bockwitz-GmbH in Gründung, deren künftiger Firmensitz noch unklar ist. Es ist die Entscheidung für ein Projekt mit auch nationaler Ausstrahlung oder für eine ökologische Oase. „Und darüber muss der Stadtrat befinden“, macht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klar.

Vorstellung im Bauausschuss

Immerhin haben sich die Vertreter beider Unternehmen bereits dem Bauausschuss vorgestellt. Vor einer Entscheidung müssten nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke auch sämtliche dazugehörigen Konzepte vorgelegt werden. Etwa ein Verkehrskonzept, mit dem die Frage beantwortet werden müsste, ob die derzeitige Anbindung ausreicht. Und im Zweifel müsste die Infrastruktur an einen größeren Bedarf angepasst werden, selbstredend auf Kosten des Investors.

Besuchermassen befürchtet

Immerhin steht die Befürchtung anrollender Besuchermassen zumindest beim Surfpark-Projekt im Raum. Mike Berus, Geschäftsführer der Surfpark-GmbH, hat allerdings erklärt, „dass das nicht passieren wird“. Vielmehr solle der Verkehr intelligent gesteuert werden.

Finanzierung gilt als entscheidend

Als entscheidend für das Votum des Stadtrates gilt die Finanzierung der jeweiligen Projekte. Der Surfpark wird mit 28 Millionen Euro veranschlagt. Der Naturcampingplatz dürfte in jedem Fall erheblich weniger kosten, wie Corinna Deubel von der Gut-Bockwitz-GmbH i. Gr. zu verstehen gibt. Das Unternehmen wäre allerdings auf die Nutzung von Fördermitteln angewiesen.

Unterschiedliche Zeitpläne

Auch die zeitlichen Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. Während es von Seiten der potenziellen Naturcampingplatz-Betreiber heißt, dass sich das Projekt innerhalb von einem bis anderthalb Jahren verwirklichen lässt, dürfte es um einiges länger dauern, bis der erste Surfer in Bockwitz auf einer Welle reitet. Vorstellbar sei für die Initiatoren ein erster Spatenstich Anfang des übernächsten Jahres. Die Eröffnung könnte dann anderthalb Jahre später erfolgen, so Surfpark-GmbH-Geschäftsführer Berus.

Kein Platz für beide Projekte

Klar ist aber in jedem Fall, dass es am Bockwitzer See entweder einen Naturcampingplatz für 200 Wohnwagen nebst Obstbäumen, Streuobstwiese und Hofladen geben kann oder aber ein Surfanlage, wie sie sich üblicherweise nur am offenen Meer findet – mit Stellflächen für Wohnmobile, mit Chalets, Fitnessstudio und Multifunktionshalle für Sport- und Kulturveranstaltungen. Für beide Projekte ist kein Platz.

Oberbürgermeisterin präferiert Surfpark

Deshalb muss es irgendwann zum Schwur der Verantwortlichen kommen. Oberbürgermeisterin Luedtke bekennt bereits jetzt Farbe. „Mir wäre der Surfpark lieber.“ Er wäre „ein sportliches Highlight“, das gut zu den bereits vorhandenen sportlichen Angeboten in Borna passen würde.

Thema für den Stadtrat

Das Thema soll spätestens für die übernächste Stadtratssitzung auf der Tagesordnung stehen. Die ist für den 4. November angesetzt.

