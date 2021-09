Surfpark Borna: Jetzt mischt das Umweltministerium mit

Borna

Vor der heutigen Stadtrats-Entscheidung zum Verkauf einer Zehn-Hektar-Fläche am Bockwitzer See für die Errichtung eines Surfparks fühlt sich das Haus von Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) zur Intervention berufen. Der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sowie ausgewählten Stadträten flatterte am Dienstag ein Schreiben von Günthers persönlichem Referenten Tobias Peter ins E-Mail-Postfach. Demnach stehe aus Sicht des Umweltministeriums derzeit infrage, „inwieweit das Projekt ,Surfpark’ überhaupt naturschutz- und wasserrechtlich genehmigungsfähig ist“, erklärt Peter. Weder dem Umweltamt des Kreises noch der Unteren Wasserbehörde oder der Unteren Naturschutzbehörde lägen bislang belastbare Unterlagen vor.

Fördergeld für Gut Bockwitz „grundsätzlich bewilligt“

Gänzlich neu dürfte für die Stadträte die Nachricht gewesen sein, dass das Alternativ-Projekt eines Naturcampingplatzes der Gut-Bockwitz-GmbH beantragte Fördermittel von 753 000 Euro in Aussicht hat. Das Vorhaben sei mit seiner Bewerbung im Programm „Nachhaltiges Naturerleben“ fachlich hervorragend bewertet worden, so Peter, und somit „grundsätzlich bewilligt“.

Allerdings soll es nach Vorschlag der Stadtverwaltung am Bockwitzer See nicht zum Zuge kommen. Der Verkauf der Flächen dort ist an den Surfpark-Investor für 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

Stadtrat entscheidet über Verhinderungsstellvertreter

Zur Surfpark-Entscheidung und weiteren Themen tagt der Stadtrat am 16. September ab 18 Uhr im Stadtkulturhaus Borna, Sachsenallee. Zur Debatte stehen unter anderem noch der Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Borna-Ost sowie die Bestellung von zwei Verhinderungsstellvertretern für OBM Luedtke für den Fall, dass auch der hauptamtliche Beigeordnete verhindert ist. Dieser Fall dürfte in Bälde eintreten, da Karsten Richter (CDU), aktuell zweite Stadt-Spitze nach Luedtke, als einziger Bewerber bei den Bürgermeisterwahlen in Frohburg kandidiert.

