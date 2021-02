Surfpark: Zustimmung und Zurückhaltung im Bornaer Stadtrat

Borna

Für die einen ist es ein großes Projekt mit einer guten Perspektive für Borna. Für andere wäre es gewissermaßen Teufelszeug. Die Rede ist von den Plänen zur Errichtung eines Surfparkes am Bockwitzer See (die LVZ berichtete). Am Ende muss darüber der Stadtrat befinden. Dort ist der Meinungsbildungsprozess allerdings noch nicht allzu weit fortgeschritten.

AfD will Surfpark bei Borna

Uneingeschränkt dafür, am Bockwitzer See eine Anlage für Surfer aus ganz Deutschland nebst Campingplatz, Restaurant und 60 Chalets zu errichten, wäre die AfD. Deren Fraktionsvorsitzender René Dietze erklärt, „das wäre eine gute Sache“. Dabei stehe womöglich sogar die Installation eines Olympiastützpunktes in Borna in Aussicht. In jedem Fall würde ein florierender Surfpark „Geld nach Borna bringen“. Und das nicht nur an den See, so Dietze weiter. „Das würde auch in die Stadt fließen.“ Der Park würde auch die Brutmöglichkeiten von Vögeln nicht einschränken. „Die sind ja am Wasser“, während das Parkgelände eher Richtung Stadt angelegt würde.

„Bürger für Borna“ sind dafür

Auch die „Bürger für Borna“ (BfB) wären für die Pläne der Surfpark Deutschland GmbH Leipzig. Zwar könne es Belastungen geben, wenn der Freizeitpark floriere, sagt BfB-Fraktionschef Bernd Schröter. Dass der Naturschutz darunter leide, glaubt er nicht. Ohnehin sei das Areal am Bockwitzer See schon zu zwei Dritteln Naturschutzgebiet. Ein Surfpark sei „eine Belebung unseres Freizeitangebots und stünde uns gut zu Gesicht“. Schröter ist davon überzeugt, „dass das Projekt bei der überwiegenden Mehrheit der Borna auf Zustimmung stößt“.

SPD will lebendigen Tourismus in Borna

Beim Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion jedenfalls auch. „Wir sind dafür, dass es wenigstens an einem der Bornaer Seen lebendigen Tourismus gibt“, sagt Oliver Urban. Zwar seien Zielkonflikte nicht auszuschließen, aber die könnten vermieden werden. Es dürfe aber nicht passieren, dass mit Borna die Stadt, die wie kaum eine andere unter den negativen Folgen des Bergbaus habe leiden müssen, bei der touristischen Nutzung eines früheren Tagebaus leer ausgehe.

Grundsätzliche Zustimmung von der Bornaer CDU

Zurückhaltend reagiert CDU-Fraktionsfrontmann Roland Wübbeke. „Ich finde das Projekt grundsätzlich gut, aber es gibt noch keine belastbaren Fakten über das Für und Wider.“ Deshalb wolle die Fraktion das Projekt unter die Lupe nehmen. Wie sich die Fraktion entscheiden werde, wenn im Stadtrat dereinst darüber abgestimmt würde, hänge von dessen konkreter Ausgestaltung ab. Heißt: „Es muss CO2-neutral sein, und es darf keine nachhaltigen Eingriffe in die Natur geben.“ Oder es müsse ein Ausgleich dafür her. Dafür müssten alle Beteiligten angehört werden.

Zurückhaltung bei den Bornaer Linken

Zurückhaltend reagiert die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Ines Graichen. Das Projekt sei „noch nicht ganz ausgereift“. Es fehlten noch Informationen, was die naturschutzrechtliche Genehmigung betrifft. Immerhin handle es sich beim Bockwitzer See „um den einzigen See, an dem die Natur noch Natur ist“.

Von Nikos Natsidis