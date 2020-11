Surfpark am Bockwitzer See: Planungen verzögert aber Eröffnungsjahr gesetzt

Borna

Es hatte etwas von einer Sensation, als zu Jahresanfang Pläne bekannt wurden, am Bockwitzer See bei Borna einen Surfpark zu errichten. Offiziell war von einem „Zentrum für ökologisch nachhaltigen Tourismus und Leistungssport im Leipziger Neuseenland“ die Rede. Seither herrscht zumindest nach außen hin Stille. Grund dafür ist Corona. „Das ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen“, sagt Mike Berus von der Surfpark Deutschland GmbH mit Sitz in Leipzig, die hinter dem Projekt steht.

Suche nach Fördermitteln

Immerhin hatte der Stadtrat noch vor Frühlingsbeginn die Weichen dafür gestellt, als er grünes Licht für die Bauleitplanung gab. Jetzt stehe die Suche nach Fördermitteln an, so Berus. Immerhin hat die Errichtung eines Surfparks mit Zeltplatz, Wellenpool, Restaurant und Parkplatz für 150 Fahrzeuge nordwestlich des Bockwitzer Sees ein Gesamtvolumen von 28 Millionen Euro. Das entspricht zumindest Pi mal Daumen dem Bornaer Haushalt in früheren Jahren. Dass das Projekt derzeit etwas stockt, hängt nach Angaben von Berus schlicht und ergreifend damit zusammen, „dass wir nicht wie gewohnt mit allen Leuten in Kontakt treten können“ – so wie das ohne Covid-19 möglich gewesen wäre. Auch potenzielle Investoren seien gegenwärtig eher zurückhaltend.

Anzeige

Einzugsgebiet 200 Kilometer rund um Borna

Immerhin wäre der Surfpark, bei dem die Planer in der Saison von Mai bis Oktober mit 230 000 Besuchern jährlich rechnen, das erste und damit auch größte Projekt seiner Art in Deutschland. Schließlich handelt es sich dabei um eine Anlage, die der Durchschnittsbürger eher in Kalifornien vermuten würde. Die Surfpark GmbH geht von einem potenziellen Einzugsgebiet im Radius von 200 Kilometern rund um Borna aus.

So sieht es derzeit im Sommer am Bockwitzer See aus. Quelle: Nabu

Wasser aus dem Bockwitzer See

Geplant sind auch 60 Chalets mit 240 Betten sowie 100 Campingzeltplätze und 50 Stellplätze für Wohnmobile. In einem Restaurant gibt es 100 Tische, von denen sich 60 im Freien befinden. Der sogenannte Wavepool hat ein Fassungsvermögen von 25 000 Kubikmeter Wasser, das nach den Vorstellungen der Planer aus dem Bockwitzer See kommen soll.

Eröffnung im Jahr 2024

Planer Berus geht davon aus, dass ein gültiger Bebauungsplan in anderthalb Jahren vorliegt. Baubeginn könnte dann in zwei Jahren sein. Die Eröffnung des Surfparks könnte im Jahr 2024 erfolgen.

Von Nikos Natsidis