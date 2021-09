Surfpark am Bockwitzer See? Stadtrat Borna entscheidet über Flächenverkauf

Borna

Am 16. September kommt es zum Schwur. Dann werden vom Bornaer Stadtrat die Weichen für die künftige Entwicklung am Bockwitzer See gestellt. Auf der Tagesordnung im Stadtkulturhaus steht dann der Verkauf einer rund 10 Hektar (10 000 Quadratmeter) großen Fläche am See zum Preis von 1,5 Millionen Euro, auf der die Stoke GmbH einen Surfpark errichten will. Das Projekt hat im Stadtrat Gegner, und auch außerhalb gibt es Widerstand. Dennoch könnte sich dafür eine Mehrheit bei den Abgeordneten finden.

So könnte der Surfpark am Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

Avisierte Kosten des Projekts: 28 Millionen Euro

Tatsächlich wäre der Surfpark das wohl größte Projekt, das in der jüngeren Bornaer Stadtgeschichte umgesetzt würde. Kostenpunkt: 28 Millionen Euro. Dafür soll eine Anlage entstehen, die in Deutschland ihresgleichen suchen würde. Eine Anlage, bei der Wellen künstlich erzeugt werden, die es üblicherweise nur am offenen Meer gibt. Gegenwärtig finden sich die nach Angaben von Mike Berus von der Stoke GmbH nur in Großbritannien, demnächst in der Schweiz sowie außerhalb Europas.

So könnte der Surfpark am Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

„Ganzheitliches Angebot“

Die Anlage soll auf einer Fläche entstehen, die nicht zum ausgewiesenen Naturschutzgebiet am Bockwitzer See gehört. Es handle sich dabei um „ein ganzheitliches Angebot“, wie Berus bereits vor einiger Zeit gegenüber der LVZ zu Protokoll gegeben hatte. Neben der Anlage für Wellenreiter seien ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessstudio und ein „Dorfplatz“ mit kleinen Geschäften geplant.

In einem separaten Bereich sind Stellflächen für Wohnmobile sowie Chalets vorgesehen. Neben der Surfanlage ist an Flächen für Basketball und Volleyball gedacht. Für Schüler soll es Angebote zur Umwelterziehung geben. Besuchermassen und Verkehr sollen intelligent gesteuert werden.

So könnte Teile des Surfpark-Geländes am Bockwitzer See aussehen. Quelle: Surfpark GmbH

„Bockwitzer Obstmanufaktur“ nicht beachtet

Nicht zur Debatte im Stadtrat steht ein zweites Projekt, das sich durchaus als Konkurrenz zur Errichtung eines Surfparks hätte verstehen lassen können. So waren Mitte Juli Pläne einer Firma mit dem Namen Gut-Bockwitz-GmbH-in-Gründung bekannt geworden, die auf dem Areal einen Campingplatz und Streuobstwiesen anlegen will. Außerdem sollen 500 Obstbäume angepflanzt werden, deren Früchte unter dem Label „Bockwitzer Obstmanufaktur“ verkauft werden sollen.

Zwar wird in der Begründung zum Verkaufs-Beschlussentwurf für den Stadtrat das Vorliegen von zwei Kaufanträgen für das Haupt-Flurstück benannt. Die Stadtverwaltung schlägt allerdings nur die Stoke GmbH in Gründung als Erwerber vor, der zweite Interessent kommt nicht vor. Vielmehr heißt es, dass das Surfpark-Unternehmen noch weitere Flächen von etwa 4500 Quadratmeter (0,45 Hektar) erwerben will. Bornas Planungen für einen öffentlichen Badestrand seien davon nicht betroffen.

Linken-Fraktionschefin gegen den Surfpark

Das Campingplatz-Obst-Vorhaben hätte Ines Graichen gut gefallen. Die Vorsitzende der Linken-Fraktion im Stadtrat macht keinen Hehl daraus, dass sie die Surfpark-Pläne ablehnt. Allerdings betont sie, dass sie damit ausschließlich für sich selbst spricht. Wie die anderen Linken-Stadträte am Ende abstimmen, weiß sie nicht. Unter der Hand heißt es aber, dass sich einige Akteure ihrer Fraktion durchaus für das Großprojekt erwärmen könnten.

Der Bockwitzer See bei Borna. Quelle: Nabu

AfD hält sich bedeckt

Die AfD hält sich bedeckt. Das müsse erst intern besprochen werden, lässt deren Fraktionsvorsitzender René Dietze wissen.

SPD ist dafür

Anders die SPD, die sich erkennbar für die Surfanlage am Bockwitzer See ausspricht. Fraktionschef Oliver Urban macht deutlich, dass seine Fraktion wohl für das Projekt stimmen werde.

BfB „wahrscheinlich nicht dagegen“

Für die „Bürger für Borna“ (BfB) erklärt ihr Frontmann Bernd Schröter, dass die Weichen pro oder kontra Surfpark erst auf der Fraktionssitzung am Montag vor der Ratssitzung gestellt werden. „Wahrscheinlich sind wir nicht dagegen.“ Schröter gibt aber zu Protokoll, dass er persönlich nur bedingt glücklich darüber wäre. Das Areal sei „eine Top-Wohnanlage mit einem einzigartigen Blick auf den See“. Der Naturschutz sei davon nicht betroffen. „Davon haben wir dort schon genug.“

CDU erwägt Bürgerentscheid

Lediglich die CDU ist erklärter Gegner des Projekts. „Wir werden voraussichtlich dagegen stimmen“, so Fraktionschef Roland Wübbeke. Das Konzept für den Surfpark sei „nicht nachhaltig und bringt am Ende Nachteile für die Bornaer“. Das gelte besonders für die Siedlung Kesselshain. Außerdem befürchte er, dass dem Investor die Puste ausgeht.

Für Wübbeke steht deshalb die Frage eines Bürgerentscheids im Raum. Er kündigt an, in der Stadtratssitzung am Donnerstag die Durchführung eines Bürgerentscheids zu beantragen. „Das wäre ein schönes Beispiel für bürgerschaftliche Beteiligung.“ Damit sollen die Bornaer darüber entscheiden, ob sie einen Surfpark am Bockwitzer See wollen. Bis ein Ergebnis vorliegt, soll das Thema zurückgestellt werden.

Ablehnung von der Landesstiftung

Bei der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) dürfte er damit womöglich offene Türen einrennen. Sie ist seit 20 Jahren Eigentümerin großer Teile der Bergbaufolgelandschaft rund um den See. Der sei der einzige See südlich von Leipzig, der sich natürlich und weitgehend vom Menschen ungestört entwickelt habe und dessen Schwerpunkt nicht auf einer touristischen Nutzung liege, teilt Tomas Brückemann, Referent Flächenmanagement bei der LaNU, mit.

In dem Gebiet am See gebe es eine große Artenvielfalt an Fauna und Flora. Dazu gehören mehr als 180 Vogel-, zwölf Amphibien- und vier Reptilienarten sowie fast 400 höhere Pflanzenarten. Das sei eine fast unglaubliche biologische Vielfalt. Außerdem leben am Bockwitzer See Wildpferde, sogenannte Koniks, sowie Taurusrinder.

Taurusrinder am Bockwitzer See. Quelle: LaNU

Bedenkliche Besucherzahl

Die alljährlich erwarteten Besucher seien für die Entwicklung eines Naturraums wie dem am Bockwitzer See äußerst bedenklich, so Brückemann weiter. Das Verkehrsaufkommen wäre ein signifikanter Störfaktor. Hinzu komme, dass die Hauptnutzungszeit der Surfanlage mit der Hauptbrutzeit der Vögel zusammenfalle.

Oberbürgermeisterin für Surfpark

Die Entscheidung für oder gegen den Surfpark liegt beim Stadtrat. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hatte bereits erklärt, dass sie persönlich für das Projekt ist. Jetzt merkt sie an, dass ein CDU-Antrag für einen Bürgerentscheid in der aktuellen Ratssitzung nicht verhandelt werden kann, weil er zu spät für die Tagesordnung gestellt wurde; dafür müssten Fristen eingehalten werden.

Von Nikos Natsidis