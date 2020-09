Kitzscher

Tolle Tiere in besonderen Posen und Momenten gibt es ab Sonntag, 6. September, in einer neuen Ausstellung in Kitzscher zu sehen. Der Heimatverein präsentiert dort Bilder des Bornaer Hobbyfotografen Sven Wersich unter dem Titel: „Einblick in die Natur“.

Der 47 Jährige, der von Beruf Bestatter ist, erinnert sich zwar nicht mehr an seine erste Kamera, mit der er als Kind fotografierte („Irgend ein einfacher Fotoapparat aus der DDR.“), wohl aber an seine ersten Begegnungen mit der Fotografie in einer Arbeitsgemeinschaft an der Schule.

Anzeige

Aus dieser Zeit weiß er auch noch, wie damals nach dem Druck auf den Auslöser die Fotos im Labor unter Einsatz eines Belichtungsapparates sowie von Chemikalien entstanden. „Ob ich das heute noch beherrschen würde, weiß ich allerdings nicht“, gibt Sven Wersich zu.

Weitere LVZ+ Artikel

Erste Digitalkamera war ein Geschenk seiner Frau

Umso mehr kennt er sich mit der heute gängigen digitalen Fotografie aus. Nachdem er das Hobby vor rund acht Jahren wiederentdeckte, besuchte er Seminare und Kurse an der Volkshochschule und bei professionellen Fotografen. Seine erste Digitalkamera, eine Nikon, war ein Geschenk seiner Frau. Seitdem hält er dieser Marke die Treue.

Beständig ist Wersich auch bei der Wahl seiner Motive, die er vorwiegend in der Natur sucht, unter Pflanzen und Tieren. Wenn er mit Kamera und Ausrüstung loszieht, hat er das erwünschte Bild meistens schon im Kopf. „Dann gehe ich in Leipzig im Zoo nur ins Pongoland und fotografiere dort stundenlang Affen.“

Auch bei einem spektakulären Sonnenuntergang am Störmthaler See zückt Sven Wersich die Kamera. Quelle: Sven Wersich

Affe und Marienkäfer in Kitzscher

Oder es soll ein Marienkäfer im Regen sein. Dann geht er nach dem Schauer in den Garten und sucht so lange, bis er einen Marienkäfer vor der Linse hat, der sich auf einem Blatt in der Sonne trocknet. „Mann kann dann auch mal ohne ein Bild zurückkommen“, sagt Wersich, aber manchmal helfe auch das Glück, und man bekomme ein tolles Fotomotiv.

Im Fall des Marienkäfers und des Affen hat es jedenfalls funktioniert, beide werden im Heimatmuseum in Kitzscher zu sehen sein. Wie auch Bilder von anderen Tieren, von Insekten, Bienen und von Landschaften. Auch eine stimmungsvolle Landschaft oder ein spektakulärer Sonnenuntergang zum Beispiel am Störmthaler See lassen Sven Wersich die Kamera zücken.

Ein Besuch im Leipziger Zoo ist immer wieder schön. Eine Elefantendame beim Sandduschen. Wie man an ihrem Gesichtsausdruck sieht, hat sie ihren Spaß dabei. Quelle: Sven Wersich

Fotograf bleibt lieber hinter der Kamera

Der, wie er gesteht, in den letzten Tagen vor der Ausstellungseröffnung total aufgeregt gewesen sei. Zwar waren schon einige seiner Bilder in der Leipziger Volkszeitung zu sehen und er ist auch auf verschiedenen Internetplattformen vertreten.

Doch die Schau in Kitzscher, die auf die gemalten Bilder von Elke Hentschel folgt, sei tatsächlich seine erste öffentliche Ausstellung. „Ich habe schon ziemliches Lampenfieber“, sagt der Mann, der sich selbst lieber hinter der Kamera als davor oder auf Fotos sieht. „Ich bin überhaupt nicht fotogen“, sagt er und lässt lieber seine Bilder sprechen.

In Kitzscher zeigt er neben Affe und Marienkäfer unter anderem auch eine Pusteblume, von der gerade ein Schirmchen wegfliegt, und ein paar Landschaftsaufnahmen. Die Ausstellung „Einblick in die Natur“ wird vom 6. September bis zum 1. November gezeigt. Geöffnet ist das Museum in der Ernst-Schneller-Straße 1 im Seitengebäude des Rathauses immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten werden am Aushang am Museumseingang bekannt gegeben.

Von André Neumann