THW Borna kauft Rettungskettensäge für Einsätze

Borna

Aller guten Dinge sind drei: Zum wiederholten Male bekommt der Ortsverband Borna des Technischen Hilfswerks aus dem Spendentopf „Wir für hier“ der Dow finanzielle Unterstützung. 5000 Euro bewilligte die Jury in diesem Jahr für die Anschaffung einer Betonketten- und einer Rettungskettensäge samt Ersatzteilen.

Schon mehrmals in der Vergangenheit hätte der Ortsverband die beiden Sägen gebrauchen können, unter anderem bei der Explosion einer Autowerkstatt in Krensitz,bei dem Dachstuhlbrand in Oelzschau und bei einem Einsatz, nachdem Sturmtief Friederike über das Land gefegt ist. „Durch den Sturm waren riesige Stücke Dachpappe auf einer Oberleitung gelandet“, so Zugführer Marco Leipert.

Allerdings sei Dachpappe nur schwer zu schneiden, „wir haben es erfolglos mit der Axt versucht und dann mehr schlecht als recht mit einem Fuchsschwanz geschafft“, so Leipert weiter. Allerdings hatten die Helfer Zeit, Menschenleben waren nicht in Gefahr.

Rettungskettensäge kann Verbundstoffe durchtrennen

„Wenn aber Menschen in Gefahr sind, müssen wir auf Technik zurückgreifen können, für die solche Verbundstoffe ein Leichtes sind“, sagt Lisa Bachmann, Sprecherin des Ortsverbands. Verbundstoffe, also mindestens zwei verschiedene Werkstoffe, die vollständig miteinander verbunden sind, werden unter anderem in Zügen, Bussen und auch Autos und Hausdächern verbaut. Um diese in einem Notfall durchtrennen zu können, muss eine Rettungskettensäge zum Einsatz kommen.

Beim THW liegen zuweilen schon mal Spezialsägen unter dem Weihnachtsbaum. Quelle: Lisa Bachmann

Die Rettungskettensägen sind ein Ergebnis des schweren Zugunglücks in Eschede 1998. Nach der Katastrophe, bei der 101 Menschen starben, war das Eindringen in die Waggons ein riesiges Problem für die Rettungskräfte. Die üblichen Rettungsmittel versagten an der Aluminiumhaut des Zuges und an den Scheiben. „Solche Verbundstoffe sind ja gang und gäbe“, macht Leipert deutlich. Weshalb sich der Ortsverband Borna, in dessen Einsatzgebiet unter anderem die Bahntrasse und die Autobahnen fallen, dringend die zwei Sägen gewünscht hat.

Helfer werden im Umgang mit der neuen Technik geschult

„Für uns ist die Technik eine großere Bereicherung, bringt aber auch die Herausforderung mit sich, die Helfer darauf zu schulen“, betont Zugführer Leipert. Zunächst sollen die Mitglieder der Bergungstruppe den Umgang mit den Geräten lernen, später dann auch alle anderen. Und die Schulung sei notwendig, immerhin wiegen die zwei Sägen jeweils fast 20 Kilogramm. „Wenn wir damit über Kopf arbeiten müssen oder in gebückter Haltung, muss jeder Handgriff sitzen.“

Bereits in der Vergangenheit hatte die Dow den THW-Ortsverband mit Spenden bedacht. Zunächst konnte damit ein dringend benötigter neuer Bootstrailer angeschafft werden, später dann zwei motorgetriebene Schubkarren. „Jede einzelne kann 800 Kilogramm tragen, das ist für uns eine enorme Erleichterung“, sagt Bachmann. Unter anderem könnten mit den Schubkarren Notstromaggregate, Trümmer, Sandsäcke und Pumpen transportiert werden.

Der Ortsverband sieht sich selbst mittlerweile sehr gut aufgestellt, denn neben neuer Technik gab es schon im vergangenen Jahr die Gründung der neuen Fachgruppe „Räumen“.

Von Julia Tonne