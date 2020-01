Frohburg/Groitzsch

Gleich zwei Fälle von Kupferdiebstahl erfasste die Polizei am Wochenende. Im Frohburger Ortsteil Greifenhain bemerkte die Nachbarin eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Frauendorfer Straße in der Nacht zu Sonntag Gasgeruch und alarmierte die Beamten 0.34 Uhr. Die Feuerwehr drehte den Gashahn ab, danach stellte die Polizei fest, dass Gasleitungen gestohlen worden waren.

Auch in Groitzsch stehlen Diebe Kupferrohre

Bereits am Sonnabend waren sie gegen 15.15 Uhr nach Groitzsch gerufen worden. Dort hatte der auswärts wohnende Eigentümer eines leerstehenden Mehrfamilienhauses festgestellt, dass jemand aus dem Keller Kupferrohre mitgenommen hatte. Wann sich die Tat ereignete, ist unklar. Eine Explosionsgefahr bestand dort nicht, weil die Gasversorgung schon seit längerem abgestellt war.

Von Frank Pfeifer