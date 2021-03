Tafel in Borna bekommt 150 Masken

Borna

Hilfe in der Not: Die Tafel in Borna ist mit 150 medizinischen Masken bedacht worden. Mit Simone Luedtke, Jens Kretzschmar und Nadja Luedtke waren gleich drei Linke dieser Tage bei der Tafel, um diese zu unterstützen und auch die Möglichkeit zu nutzen, sich über die derzeit komplizierten Bedingungen der ehrenamtlichen Helfer in Anbetracht der Pandemie zu erkundigen.

Pandemie trifft besonders Menschen, die ohnehin schon wenig haben

„Diese Pandemie ist für jeden von uns eine erhebliche Belastung und Zumutung. Aber am Härtesten trifft es die Menschen, die ohnehin schon wenig haben“, machte Simone Luedtke, Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion Die Linke, deutlich. Und für Jens Kretzschmar, Kreisvorsitzende der Linken, seien der Besuch und die Übergabe der Masken eine Herzensangelegenheit gewesen. „Wir stehen an der Seite derer, die eben nicht auf der Sonnenseite in dieser Gesellschaft stehen und unterstützen diejenigen, die im Ehrenamt dazu beitragen, dass die Menschen nicht noch weiter abgehängt werden“, begründet er seine Stippvisite in Borna.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Nadja Luedtke, jüngste Stadträtin in Borna, war am Dienstag bei der Tafel vor Ort und zeigte sich beeindruckt davon, wie die Helferinnen und Helfer im Ehrenamt Menschen unterstützen. Doch unweigerlich tauchte auch die Frage bei ihr auf, wie es sein könne, dass es in einem Land wie Deutschland ehrenamtlicher Hilfe bedarf, um Menschen mit Essen und Trinken zu versorgen. „Da läuft doch etwas gewaltig schief.“

Mehr zum Thema:

Von Julia Tonne