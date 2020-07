Tag der Workaholics: „Nach dem Unfall hab’ ich den Hebel umgelegt“

Groitzsch

Dieter Hager, heute 64 Jahre alt, ist ein Macher und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Schon zu DDR-Zeiten. Er lernte Maurer in Groitzsch, arbeitete bald als Polier. Weil ihm Ende der 70er-Jahre der Job im Baukombinat zu öde war, kündigte er und sagte seinen Vorgesetzten: „Ich setze mich doch nicht an den Tagebaurand und pumpe einmal am Tag eine Grube mit Wasser aus. Ich möchte in Groitzsch arbeiten, dort fallen nämlich die Häuser ein.“ Nach ihm kündigten sechs andere Kollegen – Hager bekam Ärger, er hätte die Leute aufgewiegelt.

Nach der Wende gründete er eine Baufirma. Der Start war nicht einfach. Doch schließlich kamen die Aufträge, er stellte immer mehr Leute ein. Am Ende hatte er drei Firmen, 30 Mitarbeiter und arbeitete quasi rund um die Uhr.

Von früh halb sechs bis Mitternacht gearbeitet

„Ich hab’ früh halb sechs angefangen und dann ging’s oft bis Mitternacht durch“, sagt er. Tagsüber war er auf den Baustellen, abends erledigte er den Schreibkram im Büro. Der Sonnabend wurde zum normalen Werktag, oft arbeitete er auch noch sonntags.

Seine Kollegen feierten die Überstunden im Winter ab. Er selbst blieb aber fast immer am Ball, akquirierte Aufträge, knüpfte Kontakte. Als Bauträger bestellten bei ihm die Kunden das Haus schlüsselfertig, „da hing viel Arbeit dran“. Der Stress wurde zur Normalität. „Ich fand nichts dabei, wenn ich abends halb elf bei einer Firma anrief und für den nächsten Tag noch eine Fuhre Sand bestellte“, erinnert er sich.

Jede Menge Ehrenämter: „Konnte nicht nein sagen“

Nebenbei ließ er sich als Parteiloser für die CDU in den Stadtrat wählen, kam auch in den Kreistag, wurde Vorsitzender des Gewerbevereins und im Schützenverein engagierte er sich auch: „Ich hatte immer noch was zusätzlich an der Backe und konnte nicht nein sagen, das war das Problem.“ Für die Familie mit zwei Kindern blieb kaum Zeit, „zu wenig“, wie er heute weiß.

Wegen Meinungsverschiedenheiten orientierte er sich später politisch um – in Richtung FDP. Nun war er FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und auch Fraktionschef für die Freien Wähler im Stadtrat. Er wühlte sich durch Beschlussvorlagen, besuchte Ausschusssitzungen und jede Menge andere Veranstaltungen.

Dieter Hager engagierte sich politisch in vielen Gremien. Hier im Jahr 2011 bei der Eröffnung des Bürgerbüros von der damaligen FDP-Landtagsabgeordneten Anja Jonas in Markkleeberg. Quelle: Andre Kempner

Noch ein Posten im Baugewerbe-Verband

Mitte der 2000er Jahre wurde es mit den Bau-Aufträgen schwieriger. Er musste Leute entlassen, sich von Geschäftsbereichen verabschieden. Er ackerte weiter für die Firma – und seine Ehrenämter wurden ihm nun eindeutig zuviel.

„Die Zeit reichte nicht, Dinge blieben liegen, es war nicht mehr zu schaffen“, erinnert er sich. „Ich hab’ mir gesagt, du musst hier von irgend was loskommen, so geht das nicht.“ Aber das sei ihm schwer gefallen, allein vom Schützenverein trennte er sich damals – und übernahm noch ein Amt: Er wurde Präsident des ostdeutschen Baugewerbe-Verbandes.

Lebensentscheidender Unfall im September 2014

Am 25. September 2014 steigt er mittags gehetzt ins Auto und will zu einer Versammlung des Baugewerbe-Verbandes. Kurz vor Torgau wird Dieter Hager ohnmächtig. Sein Auto gerät auf die Gegenspur und stößt mit einem anderen Wagen frontal zusammen. Dessen beide Insassen verletzen sich dabei schwer.

Die Ärzte sagen ihm, dass sie die Ohnmacht wegen stressbedingter Unterzuckerung vermuten. Noch in der Klinik – auch er muss kurz auf die Intensivstation – legt er fast alle seine Ämter nieder und tritt aus der FDP aus. „Ich war ausgelaugt und krank. Es hat zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich mich davon einigermaßen erholt habe und bis jetzt ist es noch nicht vorbei“, meint er.

Ausstieg aus Baufirma

Das Problem: „Andere Leute habe ich mit meinem Verhalten geschädigt, sie konnten nichts dafür. Hätte ich eine andere Lebensweise gehabt, wäre dieser Unfall wahrscheinlich nicht passiert.“ Bis heute habe er mit den Betroffenen aus dem anderen Auto Kontakt und das sei ihm wichtig.

„Nach dem Unfall habe ich den Hebel umgelegt“, sagt Hager. Er bereitete den Ausstieg aus seinem Bauunternehmen vor, bis heute kümmert er sich nur noch um seine Hausverwaltungsfirma. Seit Anfang des Jahres ist er zudem offiziell Rentner. Einige Ehrenämter hat er nach wie vor, „das ist aber jetzt alles gut zu schaffen“.

Was er nicht bereut: „In jungen Jahren so eine Firma aufzubauen und richtig ranzuklotzen, das hat mich gereizt und das ist auch sinnvoll, um im Alter ruhiger leben zu können.“ Aber: „Das Drumherum war eindeutig zuviel. Ich habe damals den Absprung nicht geschafft.“

Tag der Workaholics Der Tag der Workaholics am 5. Juli ist einer von diesen Besinnungstagen, die für irgendwas sensibilisieren sollen – und von denen es massenhaft gibt. So fällt auf den 5. Juli auch der Tag des Bikinis. Aber: Auf Bikinis muss man nicht unbedingt aufmerksam machen, auf Workaholismus schon. Denn obwohl heute oft und gern von der Work-Life-Balance geredet wird, steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen – weil die Leute auf Arbeit Probleme haben. Durch zu hohe Anforderungen, Überstunden, Pendeln, Mobbing oder auch Arbeitssucht. Der Job bringt immer mehr Menschen in Sachsen psychisch ans Limit. Das hat eine Auswertung unter berufstätigen Versicherten der KKH Kaufmännische Krankenkasse ergeben. Demnach stellten Ärzte 2018 im Freistaat rund 14.000 Diagnosen aufgrund seelischer Leiden wie Angststörungen und Depressionen. Gegenüber 2008 bedeutet das einen Anstieg von rund 55 Prozent. Damit liege Sachsen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von plus 40 Prozent. Der Job schlägt vor allem Frauen auf die Seele: Jede siebte Arbeitnehmerin in Sachsen erhielt 2018 die Diagnose Depression. Unter den männlichen Kollegen war es hingegen jeder 17., teilte die KKH mit.

Von Claudia Carell