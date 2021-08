Tag der offenen Baustelle an der Hochkippe in Borna

Borna

Hitze, Staub und Lärm hielten zahlreiche Bornaer am Sonnabend nicht davon ab, die Hochkippe zum Wallfahrtsort zu erklären. Etliche Interessierte hatten die Einladung der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) angenommen und sich über das Rüttelstopfverfahren informiert.

Seit mittlerweile mehreren Jahren steht die Sicherung der Hochkippe auf der Agenda des Tagebausanierers. „Hintergrund ist der, dass das gesamte Gelände locker gelagerte Sande aufweist“, erklärte Ives Koitzsch von CDM Smith Consult GmbH, ein international tätiges Ingenieur- und Bauunternehmen in den Geschäftsfeldern Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Bauwerke, Energie und Geotechnik, das auch in Borna für die Sicherungsmaßnahmen zuständig ist. Und eben dieser lockere Boden können zu Rutschungen und zum Abbruch der Böschungen führen. Was wiederum mit Gefahren für Spaziergänger und Radfahrer einhergehe, wenn diese im Bereich der Hochkippe unterwegs seien.

Hochkippe soll wieder für zugänglich werden

Daher ist das Areal rund um das Gelände längst für den Besucherverkehr gesperrt. Umso mehr Besucher kommen dann aber jedes mal zum Tag der offenen Baustelle, den die LMBV anbietet. Schon Ende 2018 hatte der Tagebausanierer zu einem solchen Tag eingeladen, um das zum Einsatz kommende Rüttelstopfverfahren vorzustellen. Zunächst war dieses Verfahren bei einer ersten vorgezogenen Bauphase vom August 2018 bis Anfang 2019 auf einem Probefeld im mittleren Böschungsbereich getestet worden. Nun wird es auf dem gesamten Gelände angewandt.

„Diese Stopfsäulen werden in einem bestimmten Raster angelegt“, erläuterte Koitzsch. Dabei gehe es darum, Säulen aus grobkörnigen Böden tief in die Kippenböschung einzubringen. Und eben diese Säulen würden den Boden stark verdichten. „Denn letztlich wollen wir die Hochkippe ja wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen“, machte der Ingenieur deutlich. Begleitet werde die gesamte Maßnahme von einem umfangreichen Monitoringprogramm, das Schwingungs-, Verformungs-, Setzungs-, Lärm- und Grundwassermessungen sowie Beweissicherungen an Gebäuden umfasst. Den Tag der offenen Baustelle würden die LMBV und auch das Ingenieur- und Bauunternehmen nutzen, um Anwohner und andere Interessierte zu beteiligen und sie rechtzeitig zu informieren. „Wir wollen transparent sein und nehmen die Bornaer mit, wenn es um die Sicherung der Kippe geht.“

Arbeiten ziehen sich noch bis 2023

Die Arbeiten auf der Kippe werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Claudia Hermann von der LMBV und Koitzsch rechnen schon damit, mit den Sicherungsmaßnahmen bis ins Jahr 2023 zu kommen. „Das Verfahren ist auch recht langwierig“, begründet Koitzsch. Um eine Säule einzubringen, brauche es einiges an Zeit.

