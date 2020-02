Tag des Sports fällt 2020 in Borna aus

Borna

In diesem Jahr gibt es in Borna keinen Tag des Sports. „Das war zuletzt etwas eintönig“, sagt Traudel Lorenz. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe (AG) Sport verkündet damit, worauf sich die neun Mitgliedsvereine der AG verständigt haben. Allerdings bedeutet das nicht das Ende der eintägigen Veranstaltung, die die Bornaer Sportvereine seit Jahren zur Werbung in eigener Sache genutzt haben. „Im nächsten Jahr gibt es wieder einen Tag des Sports.“

Auszeichnung für den Vorsitzenden des VSV 77, Uwe Bergbauer. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und BGW-Vorstandschef Andreas Beier gratulieren. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Der Zwei-Jahres-Rhythmus ist auch die Konsequenz aus einer Premiere, wie sie kürzlich im Goldenen Stern stattfand. Dort wurden verdiente Sportler und Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Dazu gehörten die Turnerinnen von Einheit Borna und der langjährige Vorsitzende des Volkssportvereins (VSV) 77, Uwe Bergbauer. Marco Nickel vom Bornaer Sportverein wurde geehrt und nicht zuletzt die Laufgruppe des VSV, die alljährlich den Halbmarathon und den Neujahrslauf organisiert. Für die AG-Vorsitzende eine wichtige Sache. Immerhin seien es immer weniger Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, wovon der Sport in Borna lebe.

Das Herz von Traudel Lorenz (Mitte) schlägt für den Sport in Borna. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und Hendrik Franke von Städtischen Werken Borna gratulieren ihr. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Die AG Sport verstehe sich als Interessenvertretung der Sportvereine. Deshalb soll es künftig ein, zweimal im Jahr einen Stammtisch geben, an dem die Vereine miteinander ins Gespräch kommen können. Im Zweifelsfall werde auf diese Weise auch Abhilfe geschaffen, wenn es irgendwo konkrete Probleme gibt. Etwa so wie im Fall der Sporthalle in Neukirchen, in der es jahrelang unangenehm stank. Nach Intervention der AG wurde das Problem schließlich gelöst.

Marco Nickel vom Bornaer Sportverein. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Von Nikos Natsidis