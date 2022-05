Tagebau Profen: Mibrag errichtet zehn weitere Windräder

Zeitz/Elstertrebnitz

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) investiert weiter in erneuerbare Energien. Nachdem das Bergbauunternehmen erst vor wenigen Wochen den Genehmigungsantrag für den Windpark Breunsdorf bei Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) eingereicht hat, wurde am Mittwoch eine weitere Investition bekannt. Auch diese spielt sich auf rekultiviertem Tagebaugelände ab: Demnach will die Mibrag im Tagebau Profen in Sachsen-Anhalt zehn leistungsstarke Windkraftanlagen der 6-Megawatt-Klasse errichten, wie Unternehmenssprecher Sebastian Exner informiert. Auf Grund ihrer unmittelbaren Lage am Rande der Kohlegrube waren auch die Kommunen Pegau und Elstertrebnitz aus dem Landkreis Leipzig über die Pläne im Vorfeld informiert worden.

Mibrag investiert 70 Millionen Euro in Windpark Profen

Es sind nicht die ersten Rotoren, die sich auf dem Kippengelände bei Profen drehen. Bereits 2017 fiel der Startschuss für die ersten neun Windräder, den nun in einem zweiten Abschnitt weitere zehn folgen sollen. In die Realisierung werden laut Unternehmensangaben rund 70 Millionen Euro investiert.

„Der Windpark Profen II ist fester Bestandteil unserer Unternehmensentwicklung zu einem modernen Energiedienstleister auf Basis erneuerbarer Energien. Darüber hinaus leistet der Windpark einen wichtigen Beitrag zu den Ausbauzielen in Sachsen-Anhalt bei der Versorgung mit grüner Energie“, betont Kai Steinbach, Kaufmännischer Geschäftsführer der Mibrag. Thomas Lehmann, Leiter Erneuerbare Energien, ergänzt: „Zunächst soll der mit dem Windpark erzeugte Strom der öffentlichen Versorgung dienen.“ Perspektivisch solle damit grüner Wasserstoff erzeugt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des Projektes „Erneuerung Mibrag im Revier – Emir“.

Inbetriebnahme im Tagebau Profen für 2025 geplant

Zur Zeitschiene erklärte das Unternehmen, dass erste Baumaßnahmen bereits im zweiten Quartal 2023 starten könnten. „Die vollständige Inbetriebnahme des Windparks mit einer Kapazität von 60 Megawatt soll 2025 erfolgen“, heißt es weiter. Die jährliche Einspeisemenge wurde auf etwa 160 Gigawattstunden beziffert. Damit ließen sich rechnerisch rund 60.000 Haushalte mit Strom versorgen. Alternativ könnten stattdessen auch per Elektrolyse bis zu 3.200 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden.

Von Simone Prenzel