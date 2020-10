Talsperrenverwaltung lässt Kanal verfüllen: Hunderte Lkw-Ladungen rollen in Lobstädt an

Neukieritzsch/Lobstädt

Schwere Technik wird in den nächsten Wochen am Rand von Lobstädt viel Erde bewegen: Hier verschwindet eine wasserwirtschaftliche Anlage, die längst ausgedient hat. Dafür werden hunderte Lkw-Ladungen Erdreich nach Lobstädt gebracht.

Südlich der Wohngebiete Bergisdorfer Straße und an der Altenburger Straße arbeiten sich zwei Bagger durch einen Kanal, der hier seit vielen Jahren die Pleiße mit dem Speicherbecken Lobstädt verbindet. Die Bauleute bereinigen die Böschungen und verfestigen den Untergrund, Baggerketten greifen tief in den Schlamm.

Tagebaurestloch hatte mehrere Funktionen

Der knapp 600 Meter lange Kanal, der die Altenburger Straße unter einer Brücke quert, stellte bislang eine Verbindung zwischen der Pleiße und dem Speicher her. Das Speicherbecken Lobstädt ist das Restloch eines schon vor rund 80 Jahren geschlossenen Tagebaus. Bis 1950 diente es als Spülkippe des ehemaligen Braunkohlekraftwerkes Borna.

Hier mündet der Kanal in den Speicher. Quelle: André Neumann

Danach diente es bis Anfang der 1980-er Jahre zur Bereitstellung von Brauchwasser, und zugleich nahm es bei Hochwasser über den Kanal Wasser aus der Pleiße auf. Diese Hochwasserschutzfunktion war nicht mehr erforderlich, nachdem das viel größere Speicherbecken Borna als Hochwasserschutzanlage in Betrieb genommen worden war.

„Damit war die Nutzung des Speicherbeckens Lobstädt zum Hochwasserrückhalt nicht mehr notwendig“, erklärt Henriette Salewski von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Rötha.

Wehr existiert schon seit mehreren Jahren nicht mehr

Außerdem kann aktuell schon kein Pleißewasser mehr in den See übergeleitet werden. Denn das Wehr, an dem der Abfluss reguliert wurde, hat die LTV schon vor mehreren Jahren wegreißen lassen. Damals vor allem mit der Absicht, den Fluss durchlässiger für Fische zu machen.

Die ersten Bagger arbeiten im Kanal zwischen Pleiße und Speicherbecken. Quelle: André Neumann

Heute, sagt die Betriebsleiterin für Talsperren bei der LTV, reguliere das Speicherbecken Lobstädt nur noch den Grundwasserhaushalt in der Umgebung von Lobstädt. Zur Stabilisierung der Gewässergüte und um jahreszeitliche Schwankungen des Wasserstandes auszugleichen, soll dem Speicher Lobstädt aber auch künftig bei Bedarf Wasser aus dem Speicherbecken Borna zugeführt werden. „Den letzten Teil dieser Frischwasserüberleitung bildet der Zulaufkanal“, so Salewski. Den ersetzt demnächst eine Rohrleitung, die jetzt verlegt wird.

Kanal wird nur teilweise verfüllt

Ganz verschlossen wird der Kanal allerdings nicht. Er werde nur teilweise verfüllt bis 1,70 Meter über seine jetzige Sohle. Dazu lässt die LTV rund 11 600 Kubikmeter Erdreich heranfahren. Je nach Ladevolumen sind das rund 500 bis 800 Lkw-Ladungen.

Die verbleibenden seitlichen Böschungen lässt die LTV stabilisieren, abflachen und mit Rasen begrünen. Auf dem Gelände wird ein Betriebsweg für den Talsperrenbetrieb zum Speicherbecken angelegt.

Von André Neumann