Tankwart Böttcher an der Diesel-Säule in Pegau

Kitzen/Pegau

So alle zwei Jahre veranstaltet Mike Reetz im Pegauer Ortsteil Kitzen in seinem Werkstatthof eine große Grillparty. Und irgendwie gehört beim ihm auch etwas Kultur zu Speis und Trank. Diesmal war Radio-Ulknudel Thomas Böttcher zu Gast – und bekam schon Applaus, als er die Bühne bestieg. „Endlich wieder Beifall, mein zweiter in diesem Jahr“, sagte der Mann, den viele aus dem früheren Duo Böttcher&Fischer bei Radio PSR und später Antenne Sachsen beziehungsweise Hitradio RTL kennen.„Kitzen ist nach langer, langer Corona-Pause und der Juli-Open-Air-Show meine zweite Veranstaltung im Jahr 2021. Ich bin froh endlich wieder auf der Bühne vor Zuschauern zu agieren, das ist meine Arbeit“ erzählte der 56-Jährige. Er habe immer Lust, eine Rolle zu spielen. Diesmal ist er im neuen Programm der Tankwart einer mittelgroßen Stadt. Jener steht im Mittelpunkt, ist Allrounder, Schwätzer, Bestimmer, Beobachter.

Stürme der Zeit an Tanksäule

In den gut 60 Minuten stellte sich Böttcher den Stürmen der Zeit an einer der letzten Säulen der Gesellschaft: an der Tanksäule. Der Tankwart kennt Hinz und Kunz, jung und alt, erfährt fast alles, kann mitreden, gibt seine Meinung oder auch seinen Senf dazu.

Nach der Show mischt sich Böttcher unter die Zuschauer. Quelle: Mathias Bierende

Wie der Döbelner erzählte, hat er derzeit mehrere Standbeine, produziert unter anderem einen Podcast mit Themen wie „Wenn der Tankwart aus dem Winterschlaf erwacht“ oder „Unter jedem Dach ein ach“. Er sei auch wieder aktuell unterwegs, zum Beispiel als „Böttcher schafft das“ für den MDR.

Dorf-Gemeinschaft stärken

Im Schlusswort bedankte sich Mike Reetz für die Unterstützung bei Freunden, Bekannten und Firmen für diesen Grillabend mit Kultur. „Ich möchte mit Unterstützern ein Netzwerk aufbauen, um die Dorf-Gemeinschaft wieder näher zusammenbringen“, sagte der Kitzener. Dazu gehöre auch, dass die Bewohner das Brett oder den Nagel im Dorf kaufen, die Dienstleistung aus dem Umfeld nutzen, fern vom Internet.

Von Mathias Bierende